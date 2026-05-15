Σε κακοδικία οδηγήθηκε η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν στη Νέα Υόρκη, αφού οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για την κατηγορία ότι βίασε την ηθοποιό Τζέσικα Μαν.

Ο 74χρονος Γουάινστιν ήταν ένας από τους κορυφαίους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς παραγωγούς του Χόλιγουντ μέχρι που οι κατηγορίες σε βάρος του για βιασμούς γυναικών οδήγησαν στην πτώση του αλλά και σε ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα που ενθάρρυνε τα θύματα να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν από ισχυρούς άνδρες.

Η υπόθεση αφορούσε τους ισχυρισμούς ότι ο Γουάινστιν βίασε την Τζέσικα Μαν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου το 2013, μολονότι εκείνη αντιστάθηκε και του είπε κατ’ επανάληψη «Όχι».

Ο παραγωγός είχε δηλώσει αθώος και αρνείται ότι επιτέθηκε ποτέ σε γυναίκες ή ότι είχε μη συναινετικές σεξουαλικές επαφές. Οι δικηγόροι του ισχυρίζονταν ότι η Μαν επινόησε την κατηγορία του βιασμού επειδή η ερωτική σχέση που διατηρούσε με τον πελάτη τους δεν βοήθησε στην προώθηση της καριέρας της.

Στην πρώτη δίκη του στη Νέα Υόρκη, το 2020, ο Γουάινστιν είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό της Μαν και την επίθεση στην πρώην βοηθό παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ, το 2006. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας όμως ανέτρεψε την καταδίκη του σε κάθειρξη 23 ετών, κρίνοντας ότι δεν έτυχε «δίκαιης δίκης».

Τον Ιούνιο του 2025 οι ένορκοι σε άλλο δικαστήριο του Μανχάταν τον έκριναν ένοχο για τη σεξουαλική κακοποίηση της Χάλεϊ και αθώο για την επίθεση στο πρώην μοντέλο Κάγια Σοκόλα. Και σε εκείνη τη δίκη οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση για την κατηγορία που αφορούσε τον βιασμό της Μαν. Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ κήρυξε κακοδικία και επανάληψη της δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο.

Ο Γουάινστιν έχει καταδικαστεί για βιασμούς και στην Καλιφόρνια το 2022 και επί του παρόντος εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών. Για την κακοποίηση της Χάλεϊ ο συνιδρυτής του στούντιο Miramax κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ δήλωσε «απογοητευμένος» με την κήρυξη κακοδικίας την ώρα που το θύμα «αγωνίζεται να δικαιωθεί» εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όπως είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

