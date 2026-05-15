Τουλάχιστον έξι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στη Λίμνη Μαρακαΐμπο της Βενεζουέλας σήμερα, σύμφωνα με πέντε πηγές, με αναφορές για ατύχημα και με βίντεο που περιήλθαν σε γνώση του πρακτορείου Reuters.

Οι πυρκαγιές και οι διακοπές ρεύματος είναι συχνό φαινόμενο στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας, καθώς οι μακροχρόνιες ελλείψεις ξένων επενδύσεων και οι αμερικανικές κυρώσεις δυσχεραίνουν τη συντήρησή τους.

𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗟𝗔𝗚𝗢 🚨🔥

Tragedia en Planta Lamargas, Zulia. Reportan desaparecidos y heridos tras fuerte incendio en instalación de gas. 🏗️😰

15/05/2026 #Zulia #Venezuela

Δύο εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στο νερό για να σωθούν και έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο της πόλης Μαρακαΐμπο, ενώ άλλοι τέσσερις εργάτες φέρουν πιο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με αναφορές και βίντεο που δείχνουν τους εργαζόμενους να προσπαθούν με ένα λάστιχο να σβήσουν τις φλόγες.

Πηγές του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας είπαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στο Bloc 5 της Lamargas, έναν σταθμό υγροποίησης αερίου της δημόσιας εταιρείας Petroleos de Venezula (PDVSA), τον οποίο εκμεταλλεύεται μια κινεζική εταιρεία, η China Concord, στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Η πυρκαγιά δεν είχε σβηστεί μέχρι το μεσημέρι, τοπική ώρα. Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Αφού συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου ανοικοδόμησης, ύψους 100 δισεκ. δολαρίων. Ωστόσο, τα συχνά ατυχήματα και η κακή κατάσταση των υποδομών της PDVSA, από τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας μέχρι τα διυλιστήρια και τις πλατφόρμες εξόρυξης, εγείρουν ερωτηματικά για το τι είναι πραγματικά εφικτό να γίνει, προειδοποιούν αναλυτές και δυνητικοί επενδυτές.

Πηγή: skai.gr

