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«Ελ. Βενιζέλος»: Τον «υποδέχθηκε» η Ασφάλεια στο αεροδρόμιο - Συνελήφθη 42χρονος με «ερυθρά αγγελία» από τη Βρετανία

Ο 42χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών κατά το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και το 2022, ενώ στο πλαίσιο έρευνας κατελήφθη να κατέχει πορνογραφικό υλικό

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Αστυνομία - αεροδρόμιο

Στα χέρια των ελληνικών αρχών έπεσε το πρωί της Παρασκευής, (5 Ιουνίου 2026), ένας 42χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία» από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα, αμέσως μετά την αποβίβαση του 42χρονου από πτήση από το Κατάρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 42χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και το 2022 ενώ στο πλαίσιο έρευνας κατελήφθη να κατέχει πορνογραφικό υλικό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροδρόμιο σύλληψη Βρετανία Ηνωμένο Βασίλειο Ναρκωτικά πορνογραφία
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