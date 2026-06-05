Οι κάτοικοι της Γάζας, του νότιου Λιβάνου, του βόρειου Ισραήλ και του Κουβέιτ βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα υπό πυρά, παρά το γεγονός ότι στις περιοχές τους υποτίθεται πως ίσχυαν εκεχειρίες που είχαν διαμορφωθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση.

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Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες και στις δύο περιοχές. Ταυτόχρονα, ρουκέτες της Χεζμπολάχ έπληξαν το βόρειο Ισραήλ, ενώ ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Η συνεχιζόμενη βία οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), να δηλώσει την Τετάρτη ότι οι εκεχειρίες στη Μέση Ανατολή συνεπάγονται «πυροβολισμούς με πιο μετριοπαθή τρόπο» και όχι πλήρη παύση των εχθροπραξιών.

Τρεις συμφωνίες εκεχειρίας που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνησή του υποτίθεται ότι θα έβαζαν τέλος στις συγκρούσεις. Ωστόσο, αν και οι μεγάλης κλίμακας μάχες έχουν περιοριστεί σημαντικά, οι επιθέσεις συνεχίζονται και άνθρωποι εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους.

Τι συμβαίνει με την εκεχειρία στη Γάζα;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου 2025, τερματίζοντας τις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η συμφωνία προέβλεπε παύση όλων των συγκρούσεων, απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων από τη Χαμάς, απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και άνοιγμα συνοριακής διόδου προς την Αίγυπτο.

Ένα ευρύτερο σχέδιο του Τραμπ προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη δημιουργία νέας κυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη συμμετοχή της οργάνωσης, την ανοικοδόμηση της περιοχής και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ.

Ωστόσο, παρότι όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν αυξήθηκε ουσιαστικά. Η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει να αφοπλιστεί, η ανοικοδόμηση δεν έχει ξεκινήσει και το Ισραήλ έχει επεκτείνει τον έλεγχό του σε τμήματα της περιοχής.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται, με περισσότερους από 900 Παλαιστινίους να έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανθρώπων την Πέμπτη. Παράλληλα, σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων ενόπλων έχουν προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών.

Γιατί συνεχίζονται οι συγκρούσεις στον Λίβανο;

Μετά τις μάχες του 2024, η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Οι ανοιχτές συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν τον Μάρτιο, όταν ξέσπασε πόλεμος με το Ιράν. Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν εκτεταμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου και πραγματοποίησαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Στις 16 Απριλίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη εκεχειρία, έπειτα από σπάνιες επαφές μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Οι σφοδρές μάχες στον νότο συνεχίστηκαν, αν και το Ισραήλ απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να πλήξει τη Βηρυτό.

Από τότε, ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε περισσότερους από 3.500 νεκρούς από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Το Ισραήλ αναφέρει ότι 26 στρατιώτες και τέσσερις άμαχοι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν επιθυμεί μια εκεχειρία στον Λίβανο ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών μεταφοράς ενέργειας.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ συμφώνησαν να εφαρμόσουν νέα εκεχειρία υπό τον όρο ότι η Χεζμπολάχ θα αποχωρήσει από τις νότιες περιοχές. Το Ισραήλ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τη συμφωνία. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Θα παγιωθεί η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με στόχο την καταστροφή των πυρηνικών και βαλλιστικών του προγραμμάτων. Και οι δύο χώρες εξέφρασαν την ελπίδα ότι το θεοκρατικό καθεστώς θα ανατραπεί.

Η σύγκρουση ακολούθησε τον δωδεκαήμερο πόλεμο του προηγούμενου έτους, κατά τον οποίο το Ισραήλ, μετέπειτα και οι ΗΠΑ, έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν. Παρά τις απώλειες υψηλόβαθμων στελεχών του, το Ιράν κατάφερε να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές ενέργειας του Κόλπου και στην παγκόσμια οικονομία.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εκεχειρία με το Ιράν στις αρχές Απριλίου, συνοδευόμενη από συνομιλίες για μια πιο μόνιμη διευθέτηση, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και τη δημιουργία πλαισίου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, παρά τους επανειλημμένους γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων με τη διαμεσολάβηση του Pakistan και του Qatar, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ευρύτερη συμφωνία. Εν τω μεταξύ, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, ενώ το Ιράν έπληξε αυτή την εβδομάδα και κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Kuwait.

Γιατί οι εκεχειρίες δεν έχουν αποδώσει;

Και στις τρεις περιπτώσεις, οι συμφωνίες «κόλλησαν» στο πρώτο στάδιο εφαρμογής τους, χωρίς να εξελιχθούν σε πιο σταθερές και μακροπρόθεσμες διευθετήσεις.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν ήταν διατεθειμένες να αποδεχθούν τις δύσκολες παραχωρήσεις που απαιτούνταν για να προχωρήσουν πέρα από τις προσωρινές ρυθμίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επέστρεψαν στη στρατιωτική δράση προκειμένου να προωθήσουν στόχους που είχαν αναγκαστεί να αναστείλουν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή για να δοκιμάσουν τα όρια των συμφωνιών.

«Όταν δεν υπάρχει πρόοδος και δεν διαφαίνεται πολιτική προοπτική, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μια εκεχειρία, επειδή δεν υπάρχει πραγματικό κίνητρο για τα μέρη να συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία, εφόσον αυτή δεν οδηγεί σε ουσιαστικές αλλαγές», δήλωσε ο Urban Coningham, ερευνητής του Royal United Services Institute στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μειούμενη επιρροή διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η αυξανόμενη αυτοπεποίθηση των περιφερειακών δυνάμεων καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη και διατήρηση μακροχρόνιων συμφωνιών.



Πηγή: skai.gr

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