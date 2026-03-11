Η μεγάλη αντίθεση: Ο Γουάινστιν στη φυλακή, ο Έιντριεν Μπρόντι μεγαλώνει τα παιδιά του

Ο παραγωγός του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, αποκάλυψε πώς αισθάνεται για το ότι ο Έιντριεν Μπρόντι παίζει πατρικό ρόλο στα δύο παιδιά του με την πρώην σύζυγό του, Τζορτζίνα Τσάπμαν. Ο 73χρονος Γουάινστιν βρίσκεται σήμερα φυλακισμένος στη φυλακή Rikers Island της Νέας Υόρκης και εκτίει ποινή 16 ετών, αφού το 2022 καταδικάστηκε στην Καλιφόρνια για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η 49χρονη Τσάπμαν χώρισε από τον Γουάινστιν το 2017, ύστερα από 10 χρόνια γάμου, όταν αποκαλύφθηκαν οι κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης εναντίον του σε μια αποκαλυπτική έρευνα των «The New York Times». Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2021. Μαζί έχουν δύο παιδιά: την India Pearl, 15 ετών, και τον Dashiell Max Robert, 12 ετών.

Harvey Weinstein reveals how he feels about Adrien Brody playing dad to his and ex-wife Georgina Chapman's kids https://t.co/BNXc8I6vhi — Daily Mail (@DailyMail) March 11, 2026

Η Τσάπμαν ξεκίνησε σχέση με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό το 2019 και από τότε εκείνος έχει αναλάβει έναν πατρικό ρόλο στη ζωή των παιδιών, ενώ ο Χάρβεϊ Γουάινστιν παραμένει στη φυλακή. Ο διάσημος ηθοποιός προκάλεσε έκπληξη πέρυσι όταν, κατά την ομιλία αποδοχής του για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, αποκάλυψε ότι τα παιδιά της Τσάπμαν τον αποκαλούν χαϊδευτικά «Popsy» (χαϊδευτικά πατέρα).

Σε νέα συνέντευξή του στο «The Hollywood Reporter», ο Γουάινστιν δήλωσε ότι δεν ενοχλήθηκε καθόλου: «Όχι! Ήμουν χαρούμενος. Είναι καλό που τα παιδιά μου έχουν κάποιον στη ζωή τους», είπε όταν ρωτήθηκε αν τον πείραξε η αναφορά του Έιντριεν Μπρόντι στα παιδιά του από τη σκηνή των Όσκαρ. «Και η Τζορτζίνα υπέφερε πολύ εξαιτίας μου. Χαίρομαι που επιτέλους βρήκε λίγη ευτυχία».

Επίσης, ο πρώην ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ μίλησε, επίσης, για τη μάρκα πολυτελούς μόδας «Marchesa» της πρώην συζύγου του, λέγοντας ότι «τιμωρήθηκε» από το Χόλιγουντ μετά τις αποκαλύψεις εναντίον του. Υποστήριξε ότι πολλές διάσημες ηθοποιοί που φορούσαν για χρόνια τα σχέδιά της σταμάτησαν να τα επιλέγουν. «Λυπάμαι που δέχτηκε τόσο κακή αντιμετώπιση. Δεν γνώριζε τίποτα για όσα έκανα. Ήμουν ‘’μάστορας της εξαπάτησης’’. Το να τιμωρηθεί η εταιρεία της είναι παράλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν εξακολουθεί να αρνείται ότι διέπραξε βιασμό ή σεξουαλική επίθεση. Αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή 16 ετών για την καταδίκη του στην Καλιφόρνια, ενώ περιμένει μια τρίτη δίκη στο Μανχάταν, αργότερα μέσα στη χρονιά για μια ακόμη κατηγορία βιασμού από την επανεκδίκαση της υπόθεσης στη Νέα Υόρκη το 2025. Παράλληλα, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο, διαβήτη, σπονδυλική στένωση και πιθανό πρόβλημα στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.