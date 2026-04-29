Χάρβεϊ Γουάινστιν: «Φερόταν σαν ιδιοκτήτης μου»: Η κατάθεση-σοκ στη δίκη για βιασμό

Σοκαριστική ήταν η κατάθεση της Τζέσικα Μαν στη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν, η οποία συνεχίζεται στη Νέα Υόρκη, με την 40χρονη ηθοποιό να περιγράφει για τρίτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου την εμπειρία που, όπως υποστηρίζει, έζησε το 2013.

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν ενώπιον ενόρκων, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν ο 74χρονος πρώην μεγιστάνας του κινηματογράφου θα καταδικαστεί εκ νέου για τον βιασμό της.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2013, όταν είχε προγραμματίσει να συναντηθεί για πρωινό με φίλους και τον Χάρβεϊ Γουάινστιν στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την ίδια, ο παραγωγός έφτασε νωρίτερα και, παρά τις αντιρρήσεις της, έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στο Midtown Manhattan.

Weinstein rape accuser tells jury that ‘he just treated me like he owned me’ https://t.co/wMNj1TLlk7 — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 28, 2026

Η Μαν κατέθεσε ότι τον ακολούθησε στο δωμάτιο προκειμένου να επιλύσουν την κατάσταση, όμως εκείνος φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να γδυθεί. «Έλεγα “όχι” ξανά και ξανά και προσπαθούσα να φύγω», είπε συγκινημένη. «Φερόταν σαν ιδιοκτήτης μου».

Η ίδια περιέγραψε ότι προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα και να φύγει, χωρίς επιτυχία, ενώ ο Γουάινστιν, όπως υποστηρίζει, την άρπαξε από τα χέρια και την εξανάγκασε να υπακούσει. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, επέστρεψε από το μπάνιο και τη βίασε, αφού προηγουμένως είχε χρησιμοποιήσει φαρμακευτική ουσία για στύση.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι δεν αποκάλυψε το περιστατικό εκείνη την περίοδο και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της την ίδια ημέρα, συμμετέχοντας στο προγραμματισμένο πρωινό.

Ex-actress details failed threesome and passing out under 300-pound Harvey at Weinstein's latest NYC trial https://t.co/AbXWeJxILe pic.twitter.com/XWzbgwmvYV — New York Post (@nypost) April 28, 2026

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, η Μαν εμφανίστηκε έντονα φορτισμένη συναισθηματικά, ενώ σε αρκετές στιγμές δυσκολεύτηκε να συνεχίσει. Η εισαγγελέας Νικόλ Μπλούμπεργκ σημείωσε ότι η μάρτυρας «κλείνεται στον εαυτό της» καθώς καταθέτει για τρίτη φορά μπροστά στον φερόμενο ως δράστη.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του Χάρβεϊ Γουάινστιν επιμένει ότι η σχέση των δύο ήταν συναινετική, κάνοντας λόγο για «αμοιβαία επωφελή» σχέση και αμφισβητώντας την αξιοπιστία της. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική καταδίκη του Γουάινστιν για την υπόθεση αυτή ανατράπηκε το 2020, ενώ σε δεύτερη δίκη το 2023 οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση, οδηγώντας στην επανάληψη της διαδικασίας.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο πρώην παραγωγός εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύος του και άσκησε πίεση στη νεαρή τότε ηθοποιό, ενώ η υπεράσπιση απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Η Τζέσικα Μαν αναμένεται να συνεχίσει την κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου.

Πηγή: skai.gr

