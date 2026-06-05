Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των 200 πινακίδων τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων της Θεσσαλονίκης (σ.σ.η οποία είχε σταματήσει από χθες το βράδυ), όπως γνωστοποιεί με νεότερη ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η δυσλειτουργία οφειλόταν στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία»._

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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