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ΟΑΣΘ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των 200 πινακίδων τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις

Η δυσλειτουργία οφειλόταν στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που παρέχει την υπηρεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΘ - Η λειτουργία σταμάτησε χθες το βράδυ

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Ηλεκτρικό λεωφορείο ΟΑΣΘ

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των 200 πινακίδων τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων της Θεσσαλονίκης (σ.σ.η οποία είχε σταματήσει από χθες το βράδυ), όπως γνωστοποιεί με νεότερη ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ). 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η δυσλειτουργία οφειλόταν στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία»._

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ λεωφορεία
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