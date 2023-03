Καίγεται τεράστια χωματερή στην Ινδία - Πνιγμένοι σε τοξικό νέφος οι κάτοικοι (Δείτε βίντεο)

Οι αρχές συμβούλεψαν τους περισσότερους από 600.000 κατοίκους της πόλης να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να φορούν μάσκες προσώπου N95 σε περίπτωση που χρειαστεί να βγουν έξω

Οι πυροσβέστες στην πόλη Κότσι της νότιας Ινδίας κατέβαλαν την Τρίτη τεράστια προσπάθεια για να ελέγξουν την εξάπλωση των τοξικών αναθυμιάσεων, μετά από πυρκαγιά σε χωματερή που ξέσπασε πριν από πέντε ημέρες, καλύπτοντας την περιοχή με πυκνή ομίχλη και πνίγοντας τους κατοίκους.

Such a shame #kochi corporation. Fire and rescue cannot stop this #fire even after 36hours. The residents are inhaling toxic air.

Note: This is the view from Vytilla which is 7KM from #Brahmapuram. pic.twitter.com/OjJzJbLVtW — Ajas (@ajassunil) March 4, 2023

The fire at Brahmapuram waste dumping yard in Kochi has been raging for the past three days. The toxic smoke from the burning plastic has caused breathing difficulty to elderly people. Video shared by Navy.@NewIndianXpress @xpresskerala pic.twitter.com/CrpVb8NSK3 — Manoj Viswanathan (@Manojexpress) March 4, 2023

Η τεράστια χωματερή Brahmapuram στην πολιτεία Κεράλα είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς σε «βουνό σκουπιδιών» της χώρας, προκαλώντας επικίνδυνες εκπομπές θερμότητας και μεθανίου και ενισχύοντας τις ήδη αυξανόμενες κλιματικές προκλήσεις της Ινδίας.



Οι αρχές συμβούλεψαν τους περισσότερους από 600.000 κατοίκους της πόλης να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να φορούν μάσκες προσώπου N95 σε περίπτωση που χρειαστεί να βγουν έξω. Επιπλέον τα σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν τη Δευτέρα ως αποτέλεσμα της ρύπανσης, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.



Tripunithura feels like a gas chamber now, thanks to the Brahmapuram fire. And look at the air quality! Kudos to Kochi Corporation for giving us a ‘Delhi experience’ #Brahmapuram #AirPollution #AirQuality #Kochi pic.twitter.com/WkHCYjFK3f — S. Anandan (@Anandans76) March 5, 2023



Η φωτιά ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Κεράλα. Η αιτία δεν έχει εξακριβωθεί, αλλά οι πυρκαγιές σε χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί να προκληθούν από εύφλεκτα αέρια που αναδύονται από τα σκουπίδια.







Ενώ η φωτιά έχει κατασβηστεί σε μεγάλο βαθμό, ένα πυκνό σύννεφο καπνού και αερίου μεθανίου συνεχίζει να καλύπτει την περιοχή, μειώνοντας την ορατότητα και την ποιότητα του αέρα της πόλης, ενώ εκπέμπει έντονη μυρωδιά.



Kerala: Fire broke out at Brahmapuram waste management plant, earlier today.



"Fire is under control now. This might be due to weather condition and the kind of waste material present here," said AS Joji, District Fire Officer, Ernakulam pic.twitter.com/3iBaKk58Qt — ANI (@ANI) March 5, 2021

Κάποιοι πυροσβέστες είχαν λιποθυμήσει από τις αναθυμιάσεις, ανέφερε η πυροσβεστική.



Το ανώτατο δικαστήριο της Κεράλα δήλωσε ότι θα εξετάσει την υπόθεση την Τρίτη.

Massive fire breaks out at #Brahmapuram waste plant in #Kerala on Thursday evening. pic.twitter.com/iS2NgAeDOi — TOI Kochi (@TOIKochiNews) March 2, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.