Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της ισχύος, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δύναμη και τα μέσα να δαπανήσει και να παράγει περισσότερα από τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στο Κρεμλίνο.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν και ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ πρόσθεσε ότι η Ένωση έχει προσφέρει εδώ και πολύ καιρό εναλλακτικές λύσεις στη Ρωσία.

«Ο κόσμος με θεωρεί "γεράκι" για τη Ρωσία. Θεωρώ ότι είμαι απλώς ρεαλίστρια όσον αφορά τη Ρωσία», τόνισε κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA).

Πηγή: skai.gr

