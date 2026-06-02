Νάσος Αθανασίου: Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Αθανασίου, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο. Ο Νάσος Αθανασίου αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε συναδέλφους, φίλους και ανθρώπους που τον παρακολουθούσαν επί δεκαετίες μέσα από τη μακρά πορεία του στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον Τύπο και αργότερα την πολιτική.

Η ΕΣΗΕΑ, σε σύντομη ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με βαθιά θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του εκλεκτού συναδέλφου Νάσου Αθανασίου».

Ο Νάσος Αθανασίου υπήρξε μία από τις αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής δημοσιογραφίας. Γεννημένος στην Αθήνα το 1951, σπούδασε Νομικά και από πολύ νεαρή ηλικία μπήκε στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Εργάστηκε σε εφημερίδες όπως το «Έθνος», η «Καθημερινή», ο «Ελεύθερος Τύπος» και η «Ημερησία», καθώς και στα περιοδικά «Ένα» και «Εικόνες». Παράλληλα, είχε παρουσία και στο ραδιόφωνο, περνώντας από σταθμούς όπως η ΕΡΑ, ο ΣΚΑΪ, ο Flash και ο Αθήνα 9,84.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η τηλεοπτική του διαδρομή. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή «Κάθε μεσημέρι», η οποία θεωρείται ένας από τους σταθμούς της πρώτης περιόδου της ζωντανής ενημέρωσης στην ελληνική τηλεόραση. Αργότερα συνεργάστηκε με την ΕΤ1, όπου συμμετείχε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα», ενώ για πολλά χρόνια βρέθηκε και στο Mega Channel, παρουσιάζοντας την «Εκπομπή».

Πέρα από την καθημερινή δημοσιογραφική του παρουσία, ο Νάσος Αθανασίου ασχολήθηκε ενεργά και με τα συνδικαλιστικά του κλάδου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ για δύο θητείες, ενώ εκπροσώπησε την Ένωση και στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, συμμετέχοντας σε διαδικασίες που αφορούσαν τη δεοντολογία και τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια πέρασε στην πολιτική. Εκλέχθηκε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 και παρέμεινε στη Βουλή έως το 2023. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του παρουσίας συμμετείχε σε επιτροπές της Βουλής, ενώ είχε διατελέσει και Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό του νέου πολιτικού φορέα.

Ο Νάσος Αθανασίου είχε και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάμεσα στα βιβλία του περιλαμβάνονται το δοκίμιο «Το έγκλημα που αρέσει», το μυθιστόρημα «Προσωπικοί παράδεισοι», καθώς και έργα για παιδιά και θεατρικά κείμενα. Η πορεία του, που ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία και επεκτάθηκε στην πολιτική και τη συγγραφή, άφησε το αποτύπωμά της σε διαφορετικές πλευρές της δημόσιας ζωής.

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Αθανασίου, δήλωσε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νάσου Αθανασίου, ενός ανθρώπου που σφράγισε με την παρουσία του την ελληνική δημοσιογραφία, υπηρετώντας με συνέπεια και καινοτόμο πνεύμα την ενημέρωση επί δεκαετίες, αλλά και τον δημόσιο βίο ως βουλευτής.

Υπήρξε αυθεντικός και ταυτόχρονα οραματιστής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ενημέρωσης, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση, μέσα από εμβληματικές εκπομπές που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η μακρά διαδρομή του, τόσο στα δημοσιογραφικά πλατό όσο και στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων, χαρακτηρίστηκε από ήθος, συγκροτημένο λόγο και σταθερές αξίες, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην κοινωνία και την πολιτική ζωή του τόπου.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

