Το πιο γλυκό βίντεο της ημέρας: Μωράκι φοράει γυαλιά και βλέπει για πρώτη φορά καθαρά 

Ο μικρούλης αρχικά απορεί και στη συνέχεια σκάει ένα τεράστιο χαμόγελο… Το βίντεο έχει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές

Viral βίντεο: Μωράκι φοράει γυαλιά και βλέπει για πρώτη φορά καθαρά 

Αν υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα είναι αυτό. 

Ένα μωράκι λίγων μηνών, με προβλήματα όρασης, φοράει γυαλιά και βλέπει για πρώτη φορά καθαρά τη μαμά και τον μπαμπά του. 

Ο μικρούλης αρχικά απορεί και στη συνέχεια σκάει ένα τεράστιο χαμόγελο… 

Δείτε το βίντεο, που έχει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές

