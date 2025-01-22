Viral βίντεο: Μωράκι φοράει γυαλιά και βλέπει για πρώτη φορά καθαρά 

Αν υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα είναι αυτό.

Ένα μωράκι λίγων μηνών, με προβλήματα όρασης, φοράει γυαλιά και βλέπει για πρώτη φορά καθαρά τη μαμά και τον μπαμπά του.

Ο μικρούλης αρχικά απορεί και στη συνέχεια σκάει ένα τεράστιο χαμόγελο…

Δείτε το βίντεο, που έχει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια προβολές

The special moment when a baby starts to see everything clearly for the first time ..🤓



pic.twitter.com/Jf3vnDOa5n — Kevin W. (@Brink_Thinker) January 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.