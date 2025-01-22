Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ψήφιση νομοσχεδίων στο κοινοβούλιο του Ιράκ, οι οποίες ουσιαστικά νομιμοποιούν τον γάμο παιδιών, καταπατώντας τα δικαιώματά τους.

Οι τροποποιήσεις δίνουν στα ισλαμικά δικαστήρια αυξημένη εξουσία επί οικογενειακών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων του γάμου, του διαζυγίου και της κληρονομιάς. Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι αυτό υπονομεύει τον νόμο περί προσωπικής κατάστασης του Ιράκ του 1959, ο οποίος ενοποίησε το οικογενειακό δίκαιο και θέσπισε εγγυήσεις για τις γυναίκες.

Ο ιρακινός νόμος ορίζει σήμερα τα 18 έτη ως ελάχιστη ηλικία γάμου στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Guardian. Οι αλλαγές που ψηφίστηκαν την Τρίτη θα επιτρέψουν στους κληρικούς να αποφανθούν σύμφωνα με την ερμηνεία τους επί του ισλαμικού νόμου, την οποία ορισμένοι ερμηνεύουν πως θα επιτρέπουν τον γάμο κοριτσιών από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας τους - ή και από 9 ετών, σύμφωνα με τη σχολή Jaafari του ισλαμικού νόμου που ακολουθούν πολλές σιιτικές θρησκευτικές αρχές στο Ιράκ.

Το κοινοβούλιο ψήφισε επίσης έναν γενικό νόμο περί αμνηστίας που θεωρείται ότι ωφελεί τους σουνίτες κρατούμενους και ο οποίος θεωρείται ότι δίνει «συγχωροχάρτι» σε άτομα που εμπλέκονται σε διαφθορά και υπεξαίρεση. Επιπλέον, εγκρίθηκε νόμος για την αποκατάσταση εδαφών, με στόχο την αντιμετώπιση των εδαφικών διεκδικήσεων των Κούρδων.

Η Intisar al-Mayali, ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέλος του Ιρακινού Συνδέσμου Γυναικών, δήλωσε ότι η ψήφιση των τροποποιήσεων του νόμου για «θα προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, και τον γάμο των κοριτσιών σε νεαρή ηλικία, ο οποίος παραβιάζει το δικαίωμά τους ως παιδιά, και θα διαταράξει τους μηχανισμούς προστασίας για το διαζύγιο, την επιμέλεια και την κληρονομιά για τις γυναίκες».

Μάλιστα, η συνεδρίαση του κοινοβουλίου έληξε με χάος και κατηγορίες για διαδικαστικές παραβιάσεις.

«Οι μισοί από τους βουλευτές που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση δεν ψήφισαν» δήλωσε κοινοβουλευτικός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να σχολιάσει δημοσίως. Είπε ότι ορισμένοι βουλευτές διαμαρτυρήθηκαν δυνατά και άλλοι ανέβηκαν στο βήμα και διαμαρτυρήθηκαν.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στο Ιράκ, Μαχμούντ αλ-Μασχαντάνι, δήλωσε με τη σειρά του πως η ψήφιση των νόμων είναι «ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ενίσχυσης της δικαιοσύνης και της οργάνωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών».

