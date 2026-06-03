Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου Άγγελος Αντωνόπουλος, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται σήμερα, στην Κάρυστο, τόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό.

Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του.

Μενδώνη: Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία

Πληροφορούμενη την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει σε δήλωσή της:

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα τη θεατρική σκηνή μας. Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία, αναμετρήθηκε με μέγιστους ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αφήνοντάς μας υποδειγματικές ερμηνείες. Η ευχέρεια με την οποία υπηρετούσε τους απαιτητικούς αυτούς ρόλους έκρυβε, ωστόσο, πολλή και συνεχή δουλειά, αλλά και τον ίδιο κάθε φορά σεβασμό με τον οποίο τους προσέγγιζε, κάτι που δίκαια του προσδίδει τον χαρακτηρισμό του μεγάλου θεατρανθρώπου.

Το ίδιο και τα περάσματά του από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, μέσω των οποίων αγαπήθηκε από το μεγάλο κοινό: είχαν όλα τους τη σφραγίδα του ταλέντου, αλλά και της πλήρους εκδίπλωσής του. Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ερμηνείες του, ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες, αλλά και για τη σεμνή κι όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του. Γιατί απέφυγε συνειδητά την περιττή έκθεση, υπήρξε όμως δάσκαλος και συμπαραστάτης γενεών ολόκληρων ηθοποιών, όπως και ένας προσηνής άνθρωπος, μακριά από την παραμικρή επιτήδευση.

Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Ποιος ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν και επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής.

Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για δέκα χρόνια συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε όλα τα θεατρικά είδη: "Ιούλιος Καίσαρ" (του Σαίξπηρ), "Η άνοδος του Αρτούρου Ούι" (του Μπρεχτ), "Έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών" (του Ουστίνοφ), "Ο γλάρος" (του Τσέχωφ), "Τοβάριτς" (του Ζακ Ντε Βαλ) κ.ά.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την Εκδρομή και την Παρένθεση του Τάκη Κανελλόπουλου.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Φιλοποίμενα Φίνο. Συνολικά έχει παίξει σε πάνω από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του 1971, μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να παίξει στο τηλεοπτικό σίριαλ Άγνωστος πόλεμος (του Νίκου Φώσκολου) . Άλλες σειρές είναι Οι Πανθέοι (του Τάσου Αθανασιάδη), Το φως του Αυγερινού, Μαντάμ Σουσού, Ουράνιο Τόξο, Οικογένεια-Οικογένεια Καζίνο, Συμφωνία Σιωπής, Πρόβα νυφικού. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα Παιδιά της Νιόβης το 2004.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα πως τον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου, τον Μάνο Κατράκη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Βασίλη Γεωργιάδη κ.ά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.