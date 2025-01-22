Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Τρίτη «ηλίθιο» άλλοτε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και γνωστοποίησε πως αποφάσισε να του στερήσει τη φύλαξη της Secret Service, ειδικού σώματος αρμόδιου για την προστασία του προέδρου, κορυφαίων πολιτικών και σημαντικών προσώπων.

«Δεν μπορούμε να εγγυώμαστε την ασφάλεια ανθρώπων για το υπόλοιπο της ζωής τους. Γιατί να το κάνουμε;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στον Τζον Μπόλτον.

«Τον θεωρούσα αληθινά ηλίθιο, αλλά με υπηρέτησε καλά διότι σε κάθε (διεθνή) συνάντηση με όπου πήγαινα με τον Τζον Μπόλτον, ο κόσμος πίστευε πως θα του εξαπέλυε επίθεση επειδή είναι πολεμοχαρής», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος που άρχισε προχθές Δευτέρα τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Με το χαρακτηριστικό παχύ μουστάκι του, ο 76χρονος Ρεπουμπλικάνος είχε γίνει γνωστός σε διεθνές επίπεδο όταν ανέλαβε πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Μπόλτον ανέφερε ο ίδιος μέσω X ότι ο πρώην μέντοράς του Ντόναλντ Τραμπ του στέρησε τη φύλαξη της υπηρεσίας προστασίας σημαντικών προσώπων, σημειώνοντας πως είναι «απογοητευμένος» αλλά όχι «έκπληκτος».

Ανέφερε ακόμη χθες πως ήταν στόχος σχεδίου δολοφονίας που απεργάστηκε το Ιράν το διάστημα μεταξύ του 2021 και του 2022. Η Τεχεράνη φέρεται να επιδίωκε την εποχή να εκδικηθεί για τον θάνατο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι την 3η Ιανουαρίου 2020 σε πλήγμα αμερικανικού drone στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, κατά διαταγή του Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του θητεία (2017-2021).

Ο Τζον Μπόλτον θύμισε πως η δικαιοσύνη στις ΗΠΑ, επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, άσκησε δίωξη τον Αύγουστο του 2022 σε φυγά Ιρανό, που υπήρχαν υποψίες ότι ανήκε στους Φρουρούς της Επανάστασης και ήταν ο ηθικός αυτουργός σχεδίου δολοφονίας του, είχε «αποπειραθεί να προσλάβει πληρωμένο δολοφόνο» για τον σκοπό αυτό.

Η Ουάσιγκτον προσφέρει από τον Σεπτέμβριο ως και 20 εκατ. δολάρια αμοιβή για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψη του άνδρα αυτού, του Σαχράμ Πουρσαφί, γνωστού επίσης ως Μεχντί Ρεζαγί.

Σύμφωνα με τον Τζον Μπόλτον, ο τότε πρόεδρος Μπάιντεν παρέτεινε τη φύλαξή του από τη Secret Service τον Ιανουάριο του 2021, όμως ο διάδοχός του Τραμπ του τη στέρησε προχθές και του στέρησε κάθε πρόσβαση σε δεδομένα των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Ο κ. Τραμπ κατηγόρησε τον κ. Μπόλτον πως αποκάλυψε «ευαίσθητες πληροφορίες» την εποχή που υπηρέτησε στον Λευκό Οίκο (2018-2019).

«Η απειλή παραμένει σήμερα, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη σύλληψη κάποιου που αποπειράθηκε να οργανώσει τη δολοφονία του ίδιου του προέδρου Τραμπ», τόνισε ο κ. Μπόλτον αναφερόμενος στη φημολογία περί ιρανικού σχεδίου εναντίον του 45ου και πλέον 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο, 46χρονος πακιστανός υπήκοος, που θεωρείται πως συνδέεται με το Ιράν και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για υπόθαλψη δολοφονίας αμερικανού αξιωματούχου, δήλωσε αθώος για την υπόθεση ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης. Ο Ασίφ Μέρτσαντ φέρεται να προσπάθησε να προσλάβει εκτελεστές.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του προέδρου Μπάιντεν, ο Μέρικ Γκάρλαντ, είχε αποκλείσει κάθε σχέση της υπόθεσης αυτής και της απόπειρας δολοφονίας του υποψηφίου Τραμπ στην Πενσιλβάνια τη 13η Ιουλίου 2024.

Τη 14η Ιανουαρίου, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το NBC News,ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε πως υπήρξε εμπλοκή της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε απόπειρα κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ.

