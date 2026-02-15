Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι έτοιμες να καθορίσουν ακριβή ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας.

Σε συζήτηση στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου, η Κάλλας τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες, ώστε να καταστεί σαφές ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος της Ευρώπης.

Οι χώρες της ΕΕ δεν είναι έτοιμες να δώσουν στην Ουκρανία ακριβή ημερομηνία για την ένταξή της στο μπλοκ εκτίμησε την Κυριακή η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας.

«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μία ομάδα συζήτησης στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου.

«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», δήλωσε η ίδια.

Η Κάλας εμφανίστηκε επίσης ελαφρώς επιφυλακτική στην ιδέα να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για τις συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αν και νωρίτερα είχε πει ότι «αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από το να έχεις μια θέση στο τραπέζι είναι να ξέρεις τι να ζητήσεις όταν κάθεσαι εκεί».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των βασικών ευρωπαϊκών αιτημάτων.

«Γι’ αυτό πρότεινα στα κράτη-μέλη (να υπάρξει) μια συγκεκριμένη εντολή με τα αιτήματα που θα πρέπει να έχουμε απέναντι στη Ρωσία. Έτσι, όποιος πάει σε εκείνο το τραπέζι -είτε ατομικά είτε διμερώς- θα πρέπει να ζητήσει αυτά από τους Ρώσους. Έχουμε μια παροιμία στα εσθονικά: αν ζητάς πολλά, παίρνεις λίγα· αν ζητάς λίγα, δεν παίρνεις τίποτα· κι αν δεν ζητάς τίποτα, στο τέλος πληρώνεις κι από πάνω».

Η Ύπατη εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας πρόσθεσε ακόμη ότι η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική πρόκληση.

«Αυτό ξεκινά στην Ουκρανία, αλλά ξέρουμε ότι ο τελικός στόχος της Ρωσίας δεν είναι το Ντονμπάς», δήλωσε, επισημαίνοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σαμποτάζ ή υπονόμευσης χωρών της ΕΕ.

«Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές για τη Ρωσία: η Ρωσία δεν είναι υπερδύναμη. Μετά από πάνω από μια δεκαετία σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων 4 ετών πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, η Ρωσία μετά βίας έχει προχωρήσει πέρα από τις γραμμές του 2014 - και το κόστος; 1,2 εκατομμύρια απώλειες», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η οικονομία της Ρωσίας έχει γονατίσει, σημειώνοντας ότι έχει αποκοπεί από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και οι ίδιοι της οι πολίτες φεύγουν.

«Στην πραγματικότητα, η μεγαλύτερη απειλή που παρουσιάζει η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσει περισσότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απ’ όσα έχει πετύχει στο πεδίο της μάχης», ανέφερε η Κάλας.

Με αφορμή δε τη χθεσινή «επίθεση γοητείας» του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε -κάπως σκωπτικά- ότι «σε αντίθεση με όσα μπορεί να λένε κάποιοι, η “woke”, έκλυτη Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει πολιτισμική εξάλειψη», και ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να «θέλουν να μπουν στο κλαμπ μας — και όχι μόνο άλλοι Ευρωπαίοι», δείχνοντας προς τον Καναδά.

Πηγή: skai.gr

