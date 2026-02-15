Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη βόρεια και τη νότια Λωρίδα της Γάζας την Κυριακή, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και αξιωματούχους του τομέα υγείας.

Διασώστες ανέφεραν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό με σκηνές που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ενώ αξιωματούχοι του τομέα υγείας δήλωσαν πέντε ακόμη άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στον νότο.

Ισραηλινός αξιωματούχος του στρατού δήλωσε ότι οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) πλήττουν «τρομοκράτες» της Χαμάς ως απάντηση στην «παραβίαση (το Σάββατο) στην Μπέιτ Χανούν, όπου τρομοκράτες βγήκαν από σήραγγα ανατολικά της Κίτρινης Γραμμής».

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε τα πλήγματα της Κυριακής «ακριβείας» και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και είπε ότι η Χαμάς έχει διαπράξει πάνω από έξι παραβιάσεις της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, μεταξύ των οποίων και με την ανάπτυξη δυνάμεων ανατολικά της «Κίτρινης Γραμμής» που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της εκεχειρίας για να οριοθετεί τις περιοχές υπό ισραηλινό και υπό έλεγχο της Χαμάς.

Οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένως κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, βασικό στοιχείο του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Σάββατο, ο στρατός είπε ότι εντόπισε ένοπλους «τρομοκράτες» κοντά σε προσωπικό των IDF που επιχειρούσε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF ανέφεραν ακόμη ότι συνεχίζουν να καταστρέφουν υπόγειες σήραγγες στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Πρόσθεσαν ότι παρατήρησαν αρκετούς ενόπλους να βγαίνουν από αυτό που χαρακτήρισαν σήραγγα και να εισέρχονται κάτω από τα ερείπια κτιρίου ανατολικά της Κίτρινης Γραμμής.

Ο στρατός είπε ότι αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν στο κτίριο και εξουδετέρωσαν δύο ενόπλους και ότι είναι πιθανό να εξουδετερώθηκαν επιπλέον μαχητές.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι τουλάχιστον 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τότε που ξεκίνησε η συμφωνία για τη Γάζα. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.

Πηγή: skai.gr

