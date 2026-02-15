Το Πεκίνο ανακοίνωσε στις 13 Φεβρουαρίου μία νέα επικαιροποιημένη λίστα για τις πιο σημαντικές συστημικές τράπεζες.

Πρόκειται για 21 τράπεζες. Μεταξύ αυτών, έξι κρατικές εμπορικές τράπεζες, 10 ανώνυμες εμπορικές τράπεζες, αλλά και πέντε αστικές εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με μία λίστα που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας, αλλά και Εθνική Επιτροπή Οικονομικών Κανονισμών (NFRA).

Οι 21 τράπεζες έχουν ενταχθεί σε πέντε ομάδες επί τη βάσει της σημασίας τους για το τραπεζικό σύστημα.

Προκειμένου να βελτιωθεί το μακροπρόθεσμο πλαίσιο προληπτικής πολιτικής, αλλά και να ενισχυθεί η εποπτεία των πιο σημαντικών συστημικών τραπεζών, πριν από τη δημοσιοποίηση της λίστας έγινε αξιολόγηση των τραπεζών που τελικά συμπεριλήφθηκαν σε αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.