Καθώς οι αρχές της Νότιας Κορέας συνεχίζουν τις προσπάθειες αναγνώρισης των σορών, οι εμπειρογνώμονες αναζητούν τα αίτια της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους της Jeju Air την περασμένη Κυριακή στο αεροδρόμιο Muan της Νότιας Κορέας.

Η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία δήλωσε ότι έχει επιστρατεύσει επιπλέον αξιωματούχους και θα χρησιμοποιήσει ταχείς αναλυτές DNA για να επιταχύνει την ταυτοποίηση των πέντε σορών που εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jeju Air, Kim Yi-bae, είπε ότι το προσωπικό συντήρησης δεν είχε επισημάνει κανένα πρόβλημα με το αεροσκάφος όταν επιθεωρήθηκε πριν από την απογείωση την Κυριακή. Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι δεν εντοπίστηκαν ανωμαλίες με το σύστημα προσγείωσης, το οποίο απέτυχε να ενεργοποιηθεί καθώς το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο Μουάν. «Το ερώτημα αν το σύστημα προσγείωσης λειτουργούσε σωστά ή όχι σχετίζεται με την έρευνα του ατυχήματος», είπε ο Kim.

Πρόσθεσε ότι η αεροπορική εταιρεία θα μειώσει τις χειμερινές της υπηρεσίες κατά 10-15% και θα προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κοινού της.

Επισήμανε ακόμα ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας την ημέρα του ατυχήματος, λέγοντας ότι ένα αεροπλάνο δε θα επιτρεπόταν να απογειωθεί εάν η ομάδα συντήρησης δεν είχε υπογράψει για την ασφάλειά του.

Το τοιχίο στο επίκεντρο

Πολλά εξακολουθούν να είναι τα ερωτήματα και για το τοιχίο που υπήρχε στο αεροδρόμιο Muan με τους ειδικούς της αεροπορίας να αναρωτιούνται γιατί είχε κατασκευαστεί ένα μεγάλο ανάχωμα περίπου 250 μέτρα από το τέλος του διαδρόμου. Οι επιβάτες πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν η πτήση 7C2216 της Jeju Air, που έφτασε από την Μπανγκόκ, προσέκρουσε στο φράγμα.

Η κυβέρνηση δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι εξετάζει εάν το τοιχίο πληροί τους κανονισμούς. Ερωτηθείς ο γενικός διευθυντής για την πολιτική του αεροδρομίου αν επιτρεπόταν να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα το αεροδρόμιο –το οποίο ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρισαν μη ασφαλές– απάντησε ότι η κυβέρνηση θα «εξετάσει τους σχετικούς κανονισμούς και την εφαρμογή τους».

Οι ειδικοί αμφισβήτησαν επίσης ότι ήταν αναγκαίο να υπάρχει το τοιχίο στο τέλος του διαδρόμου. Ο σχεδιασμός του διαδρόμου δεν πληρούσε τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας, οι οποίες αποκλείουν οποιαδήποτε σκληρή κατασκευή, σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από το τέλος του διαδρόμου, ισχυρίστηκε ο John Cox, ο διευθύνων σύμβουλος της Safety Operating Systems και πρώην πιλότος Boeing 737.

Εκπρόσωποι από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και τον κατασκευαστή αεροσκαφών Boeing εντάχθηκαν στο ερευνητικό σώμα και σχεδιάζουν συνάντηση στο Muan, 186 μίλια νοτιοδυτικά της Σεούλ, σήμερα Τρίτη.

