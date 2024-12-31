Η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2025 με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα - Δείτε βίντεο

To 2025 έφτασε στην μακρινή Νέα Ζηλανδία η οποία υποδέχτηκαν το νέο έτος με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.
Μόλις το ρολόι έδειξε 12, τον ουρανό της φώτισαν τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα από τον Sky Tower στο Όκλαντ.
🌟 The New Year celebrations kick off as Auckland, New Zealand, becomes the first city to welcome 2025! 🎆✨— Sivadath V H (@SivadathH68311) December 31, 2024
A dazzling start to a year full of new possibilities🎊💖#HappyNewYear #NewYear2025 #NewYear #Mohanlalpic.twitter.com/wbx0WNkx5Y
#WATCH 🔥❤— (((Bharat)))™️🕉🚩🔱 🇮🇳 🇮🇱🇷🇺🇺🇸🎗 (@Topi1465795) December 31, 2024
VIDEO: 🇳🇿 New Zealand's largest city #Auckland waves goodbye to 2024 with a New Year's Eve fireworks display at the iconic Sky Tower at its central business district. #HappyNewYear #HappyNewYear2025 #zelena #sstvi #RutoMustGo #Australia #RutoMustGo #REDALERT https://t.co/HnwtapcHwj
Πλήθος κόσμου πλημμύρισε από νωρίς τους δρόμους και τις πλατείες για να υποδεχτούν τη νέα χρονιά.
Το Κιριμπάτ ήταν το πρώτο μέρος του πλανήτη που υποδέχτηκε το 2025 και ακολούθησαν τα νησιά Chatham της Νέας Ζηλανδίας.
Η Αυστραλία ετοιμάζεται και εκείνη με τη σειρά της να υποδεχτεί το νέο έτος. Τα πρώτα πυροτεχνήματα ήδη φώτισαν τον ουρανό στον Σίδνει.
Early #fireworks for the kids and families— AKA VM Paterson (@paterson_vm) December 31, 2024
🎇#NYE #Sydney #Australia #Coogee #photo #photography #photographylovers
about 2 and a half hours until #midnight bash on the #Harbour
Enjoy ! pic.twitter.com/eFfQ4H3OSJ
🎉 AÑO NUEVO 2025 🍾— DailyNews24 (@DailyNews2410) December 31, 2024
⌛ | CUENTA REGRESIVA
🇹🇫 | Sydney, Australia: 1 hora y 29 minutos
🌏 | COBERTURA ININTERRUMPIDA pic.twitter.com/h0qv6AvpS3
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.