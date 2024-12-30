Η πτήση της Jeju Air που συνετρίβη την Κυριακή, σκοτώνοντας 175 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, έπεσε περίπου στο ένα τρίτο της διαδρομής στον διάδρομο προσγείωσης χωρίς να έχει κατεβάσει το σύστημα προσγείωσης.

Αφού γλίστρησε κατά μήκος του διαδρόμου, το αεροπλάνο συγκρούστηκε με ένα λόφο από σκυρόδεμα περίπου 250 μέτρα μακριά από το τέλος του διαδρόμου του διεθνούς αεροδρομίου Muan, στη Νότια Κορέα.

Οι τελευταίες κινήσεις του αεροσκάφους της Jeju Air

Πηγή: bbc.com

