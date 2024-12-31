Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων της πτήσης 7C2216 της Jeju Air η οποία συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Muan στη Νότια Κορέα την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με τις αρχές έχουν αναγνωριστεί οι σοροί των 174 από τα συνολικά 179 θύματα της τραγωδίας με την οργή των συγγενών να ξεχειλίζει με την συμπεριφορά της αεροπορικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι οικογενειών που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα υποστηρίζουν ότι η εταιρεία δεν τους έχει παράσχει έγκαιρες ενημερώσεις για τους συγγενείς τους.

Σήμερα στις 17:00 τοπική ώρα, αναμένεται η αεροπορική εταιρεία να δώσει συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ και όχι στο μοιραίο αεροδρόμιο που σημειώθηκε η τραγωδία, γεγονός που έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα τις οικογένειες των θυμάτων οι οποίες κατηγορούν την Jeju Air ότι δίνει προτεραιότητα στον «έλεγχο των ζημιών των μέσων ενημέρωσης» έναντι των ανησυχιών των οικογενειών.

Σύμφωνα με το BBC, μόνο πέντε σοροί έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής στις οικογένειές αναφέρει το BBC.

Ποια ήταν τα θύματα

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας που έχει συγκλονίσει τη Νότια Κορέα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα αγοράκι μόλις 3 χρονών που ήταν και ο μικρότερος σε ηλικία επιβάτης της πτήσης, το οποίο επέστρεφε στο σπίτι έπειτα από διακοπές που είχε πάει με τους γονείς του στην Ταϊλάνδη. Τα παιδιά που επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφος και έχασαν τη ζωή τους ήταν συνολικά 5 και ήταν όλα ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Ο 43χρονος Kang Ko, η 37χρονη σύζυγός του Jin Lee Seon και ο μόλις 3 ετών γιος τους επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφος αφού επέστρεφαν από τις διακοπές τους. Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Instagram λίγες ώρες πριν επιβιβαστούν στην καταδικασμένη πτήση για το σπίτι τους στη Νότια Κορέα, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται το 3χρονο αγόρι να κοιτάζει ενθουσιασμένο από το παράθυρο του αεροπλάνου καθώς πετούσαν στην Μπανγκόκ, ενώ μια άλλη συγκλονιστική ανάρτηση τον δείχνει με το διαβατήριό του.

«Ο γιος μου πηγαίνει στο εξωτερικό για πρώτη φορά με νυχτερινή πτήση και το πρώτο του διαβατήριο δεν έχει σφραγίδα!» έγραψε ο 43χρονος Ko στη λεζάντα.

Ο αθλητικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Jung Woo-young μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram αποτίοντας φόρο τιμής στον Ko, ο οποίος φέρεται να εργαζόταν στο PR για την ομάδα μπέιζμπολ της Kia Tigers.

Δημοσιεύματα κορεατικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Κο είχε σχεδιάσει το ταξίδι τόσο για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα όσο και μετά τη νίκη της ομάδας του νωρίτερα φέτος.

Μεταξύ των νεκρών είναι επίσης δύο υπήκοοι Ταϊλάνδης. Η μία εκ των δύο είναι η 22χρονη Sirithon Chaue, όπου η μητέρα της την περίμενε στο αεροδρόμιο Muan. Σύμφωνα με τους συγγενείς της η κοπέλα εκπλήρωνε το όνειρο της ζωής της να πετάξει στην Κορέα, όπου ζει η μητέρα της, με την ελπίδα να βρει δουλειά εκεί ως αεροσυνοδός.

«Η ανιψιά μου αγαπούσε την Κορέα. Επρόκειτο να επισκεφτεί τη μητέρα της, η οποία εργάζεται εκεί δέκα χρόνια. Πάντα ονειρευόταν να δουλέψει εκεί ως αεροσυνοδός. Η μητέρα της περίμενε στο αεροδρόμιο και στην αρχή θεώρησε ότι η δυσλειτουργία του αεροπλάνου ήταν μικρή. Στη συνέχεια όμως είδε τα βίντεο με όσα συνέβησαν στα social media. Ήταν σε σοκ και πανικό. Η αεροπορική εταιρεία προσφέρθηκε να παράσχει εισιτήρια για μένα και τα δύο αδέρφια μου για να πάμε στη Νότια Κορέα για την κηδεία. Αλλά μπορεί να φέρουμε τη στάχτη της στο σπίτι» είπε ο θείος της άτυχης κοπέλας, Theerapat Chaue στην Daily Mail.

Μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε επίσης στο διαδίκτυο δείχνει τα μηνύματα που αντάλλαξε ένας επιβάτης λίγο πριν την συντριβή του αεροσκάφους στα οποία φαίνεται να υποστηρίζει τις θεωρίες ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από ένα πουλί λίγες στιγμές πριν από την τελική του κατάβαση. Συγκεκριμένα, ο ανώνυμος επιβάτης φέρεται να έστειλε μήνυμα σε ένα μέλος της οικογένειας λίγες στιγμές πριν από τη συντριβή, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να προσγειωθούμε γιατί ένα πουλί έχει κολλήσει στο φτερό. Να πω τα τελευταία μου λόγια;».

Πηγή: skai.gr

