Οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν κατά 3.985 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία το 2024, δηλαδή σχεδόν επτά φορές περισσότερο σε σχέση με το 2023 (584 τετραγ. χλμ), σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο των στοιχείων από το αμερικανικό ινστιτούτο για τη μελέτη του πολέμου (ISW), έως τις 30 Δεκεμβρίου.

Η προέλαση αυτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από την επιτάχυνση των κινήσεων των Ρώσων το φθινόπωρο του 2024, με τα στρατεύματά τους να έχουν προχωρήσει κατά 610 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Οκτώβριο και 725 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος και ο Οκτώβριος του 2024 είναι έτσι οι δύο μήνες κατά τους οποίους κατακτήθηκαν τα περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία από τον Μάρτιο του 2022 και τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης.

Τον Δεκέμβριο, η ρωσική προέλαση επιβραδύνθηκε, φθάνοντας τα 465 τετραγ. χλμ. τις πρώτες 30 ημέρες του μήνα. Αλλά η προέλαση αυτή είναι και πάλι τέσσερις φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, και δυόμισι φορές μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2022.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των εδαφών που κατέλαβαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία το 2024 βρίσκονται στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, που περιλαμβάνει την πόλη Ποκρόβσκ, σημαντικό επιμελητειακό κόμβο για τον ουκρανικό στρατό. Πλέον, η Ρωσία ελέγχει ή επιχειρεί στο 70% της περιοχής, συγκριτικά με 59% στα τέλη του 2023.

Η ρωσική προέλαση επιταχύνθηκε εκεί από τον Αύγουστο του 2024, μήνα κατά τον οποίο οι Ρώσοι κατέλαβαν σχεδόν 400 τ.χλμ., για να φθάσουν τα 629 τ.χλμ τον Νοέμβριο.

Το 2024 σημαδεύτηκε επίσης από την μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ που ξεκίνησε τον Ιούλιο. Στις 20 και 21 Αυγούστου, η προέλαση που δήλωσαν ότι σημείωσαν οι ουκρανικές δυνάμεις έφθασε στο αποκορύφωμά της, με περίπου 1.320 τ.χλμ. Αλλά αυτή η ζώνη επιχειρήσεων περιορίστηκε έκτοτε στα 482 τ.χλμ στις 30 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.