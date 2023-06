James Jim Crown: Ο μεγιστάνας «τιμωρός του εγκλήματος» στο Σικάγο σκοτώθηκε σε αγώνα ταχύτητας στο Άσπεν

O James Jim Crown, ο δισεκατομμυριούχος που είχε ορκιστεί να συμβάλει στην πάταξη της εγκληματικότητας στο Σικάγο, ώστε αυτό να γίνει η πιο ασφαλής πόλη των ΗΠΑ πέθανε σε ένα τραγικό τροχαίο σε πίστα αγώνων στο Κολοράντο.

Ο James Jim Crown γιόρταζε τα 70α του γενέθλια στο πριβέ πάρκο μηχανοκίνητου αθλητισμού Aspen την Κυριακή, όταν το όχημά του προσέκρουσε σε προσταυτευτικό κιγλίδωμα.

«O James Jim Crown ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην πίστα του Γούντι Κρικ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα», δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίτκιν.

Η γενική αναπληρώτρια ιατροδικαστής Audra Keith είπε ότι για την επίσημη αιτία θανάτου εκκρεμεί νεκροψία.

Ωστόσο, «το τραύμα πολλαπλής αμβλείας δύναμης είναι εμφανές», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Henry Crown and Company, η οποία επιβλέπει την Aspen Skiing Company εταιρεία διαχείρισης και εκμετάλλευσης χιονοδρομικού κέντρου.

