Συναγερμός σήμανε γύρω στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κίεβο όταν ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε πολλές άλλες περιοχές εν μέσω αναμονής αντιποίνων από τη Ρωσία μετά την εκτόξευση χθες, Τρίτη των πρώτων αμερικανικών πυραύλων ATACMS πραγματοποιώντας πλήγμα στη ρωσική επικράτεια.

Η ειδοποίηση, έρχεται λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ έκλεισαν την πρεσβεία τους στο Κίεβο λόγω «συγκεκριμένων πληροφοριών για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση».

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου. Για προληπτικούς λόγους, η Πρεσβεία θα κλείσει και οι υπάλληλοι της Πρεσβείας λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να είναι έτοιμοι να βρουν αμέσως καταφύγιο σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, η ελληνική, η ισπανική και η ιταλική πρεσβεία στο Κίεβο έκλεισαν ακολουθώντας την αμερικανική.

Ανοιχτή ωστόσο παραμένει η βρετανική πρεσβεία με την κυβέρνηση να λέει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στο Κίεβο

Πηγή: skai.gr

