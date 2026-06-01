Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απαίτηση Γιαννακόπουλου για πρωτάθλημα, μίλησε στην ομάδα σε πολύ σκληρό ύφος

Βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο T-Center, μίλησε σε πολύ σκληρό ύφος σε όλους και απαίτησε το πρωτάθλημα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γιαννακόπουλος

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Telekom Center, στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» μίλησε στους παίκτες με ιδιαίτερα σκληρό ύφος για την εικόνα και τον αποκλεισμό στα Playoffs της Euroleague από τη Βαλένθια.

Και φυσικά, ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν ξεκάθαρος. Απαίτησε τον τίτλο από τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του…

Υπενθυμίζεται πως η media day, τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και των «ερυθρόλευκων» έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και η έναρξη των αναμετρήσεων από τις οποίες θ' αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής, έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης, 03/06, στις 21:00 στο ΣΕΦ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark