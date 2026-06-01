Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Telekom Center, στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει των τελικών του πρωταθλήματος.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» μίλησε στους παίκτες με ιδιαίτερα σκληρό ύφος για την εικόνα και τον αποκλεισμό στα Playoffs της Euroleague από τη Βαλένθια.

Και φυσικά, ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν ξεκάθαρος. Απαίτησε τον τίτλο από τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του…

Υπενθυμίζεται πως η media day, τόσο του Παναθηναϊκού, όσο και των «ερυθρόλευκων» έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και η έναρξη των αναμετρήσεων από τις οποίες θ' αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής, έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Τετάρτης, 03/06, στις 21:00 στο ΣΕΦ

