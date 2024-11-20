Κλείνει σήμερα για το κοινό η ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία καλεί το κοινό να αποφεύγει τις μετακινήσεις και να παραμείνει σε ασφαλείς χώρους.

Σε παρόμοια κίνηση προχώρησε και η πρεσβεία της Ισπανίας.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι κλείνει η αμερικανική πρεσβεία στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση.

Μετά την ενημέρωση αυτή, οι υπεύθυνοι της πρεσβείας αποφάσισαν το προσωρινό κλείσιμό της.

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου. Για προληπτικούς λόγους, η Πρεσβεία θα κλείσει και οι υπάλληλοι της Πρεσβείας λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να είναι έτοιμοι να βρουν αμέσως καταφύγιο σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση παροτρύνει επίσης τους πολίτες στην περιοχή να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για ενημερώσεις, να γνωρίζουν τις τοποθεσίες που υπάρχουν καταφύγια πριν από κάθε αεροπορική ειδοποίηση, να καταφύγουν αμέσως εάν ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός και να ακολουθούν τις οδηγίες των Ουκρανών αξιωματούχων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.