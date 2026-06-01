Ναν: Ανάρτηση με τον Κέβιν Γκαρνέτ

Ο Κέντρικ Ναν είναι κεντρικό πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Οπότε μοιράστηκε μια ανάρτηση στα social media, εμπνευσμένη από τα λόγια του θρύλου του NBA, Κέβιν Γκαρνέτ, σχετικά με τη νοοτροπία. Στη λεζάντα έγραψε: “Τι ακολουθεί;”

Τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ που κοινοποίησε ο Ναν:

"Δεν δίνω δεκάρα για τίποτα που δεν είναι αληθινό. Δεν δίνω δεκάρα για ανθρώπους που δεν τους αρέσω. Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσει η μουσική μου."

"Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσουν τα παπούτσια μου. Δεν δίνω δεκάρα για αντιγραφή των κινήσεων από τον Μπιλ Γουόλτον μέχρι τον Πάτρικ Γιούινγκ, τον Κρις Γουέμπερ, τον Άρβιντας Σαμπόνις, τον Ρόμπερτ Χόρι, τον Μπιλ Ράσελ."

"Αντιμετώπισα κάθε μεγάλο στη λίγκα, πήρα κάτι από τον καθένα και προσπάθησα να το κάνω 2.0. Το έκανα επειδή αυτό είναι δημιουργικότητα. Το έκανα από ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές που η πορεία τους με ενέπνευσε. Αλλά το έκανα χωρίς να δίνω δεκάρα. Δεν δίνω δεκάρα αν αρχίσεις να κρίνεις."

Σε mode... αντίδρασης ο άσσος του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς

Πηγή: skai.gr

