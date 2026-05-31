Έρχεται εβδομάδα «σεισμών» στην «αριστερή πολυκατοικία»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα του και όλα αλλάζουν στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά από αυτό το καλοκαίρι με τον πρώην πρωθυπουργό να επιχειρεί να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη που θα πάρει τη θέση του άλλοτε κραταιού ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου και στην Πατησίων επικρατεί μεγάλη αναταραχή. Στο κόμμα της πρώην αξιωματικής αντιπολίτευσης ζουν στους ρυθμούς της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου. Θα μεσολαβήσει την Πέμπτη και η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Όσοι περίμεναν πως με τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ο Σωκράτης Φάμελλος θα ανοίξει έστω μερικώς τα χαρτιά του διαψεύστηκαν. Σαφώς σχολιάστηκε ότι δεν εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ πολλοί έμειναν στις υποσχέσεις του πως θα λάβει πρωτοβουλίες. Τα «στρατόπεδα» είναι ετοιμοπόλεμα. Η πλειοψηφία που επιθυμεί να βρεθεί μια «φόρμουλα» συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ είναι σε «αναμμένα κάρβουνα». Έχει περάσει πολύς χρόνος χωρίς να ληφθούν πρωτοβουλίες και υπάρχουν στελέχη, αλλά και βουλευτές που δεν θα περιμένουν για πολύ ακόμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε, έχει διαμηνύσει πως δεν θα δεχτεί πρόσωπα που δεν έχουν απεμπλακεί πλήρως από τις κομματικές τους υποχρεώσεις. Στη μειοψηφία ο Παύλος Πολάκης είναι έτοιμος να βρεθεί στο όργανο σε έξι ημέρες παρά το γεγονός πως από την Κουμουνδούρου του έχουν διαμηνύσει ότι η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεπάγεται και αποπομπή του από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία. Την εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως δραστήρια και η Ρένα Δούρου η οποία κάλεσε τους βουλευτές που δημοσίως έχουν υπονοήσει τη μετάβασή τους στην ΕΛΑΣ να παραιτηθούν.

Όλα κινούνται σε ένα τεντωμένο σχοινί στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καλύτερα δεν είναι τα πράγματα και στη Νέα Αριστερά. ΟΙ πληροφορίες αναφέρουν πως βουλευτές του κόμματος είναι με το «ένα πόδι» εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Για τον Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου, το Νάσο Ηλιόπουλο και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο φαίνεται πως το «γυαλί» έχει ραγίσει. Σε αυτή την κατεύθυνση φέρεται να κινούνται η Μερόπη Τζούφη, η Θεανώ Φωτίου και ο Χουσείν Ζεϊμπεκ. Έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις και με άλλα στελέχη προκειμένου να ανακοινώσουν πως από εδώ και εμπρός θα κινηθούν μακριά από το κόμμα. Αν δεν αλλάξει κάτι η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θοδωρής Δρίτσας και η Σία Αναγνωστοπούλου, δεν θα έχουν πλέον τα δικαιώματα κοινοβουλευτικής ομάδας.

Το χάσμα πλέον με την πλειοψηφία και τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη είναι πολύ μεγάλο. Ενδεικτικό είναι πως κύκλοι της «Πατησίων», της πλειοψηφίας αφήνουν αιχμές για όσους σχεδιάζουν την αποχώρηση από το κόμμα. Τονίζουν πως όσοι αναμένεται να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους τις επόμενες ημέρες δεν έχουν μέχρι σήμερα εξηγήσει στα κομματικά όργανα τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτή την επιλογή. Στη διαρροή η επιλογή τους συνδέεται ευθέως με τη δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζεται πως το περασμένο Σάββατο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς είχε αναφερθεί στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της Κ.Ο. θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.