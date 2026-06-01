Μετά από 7 χρόνια, 3 σεζόν και 26 επεισόδια, το «Euphoria» ολοκληρώνει οριστικά την πορεία του. Την ανακοίνωση έκανε ο δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς του HBO, Σαμ Λέβινσον, μιλώντας στο μουσικό podcast των New York Times «Popcast» με τους παρουσιαστές Τζο Κοσκαρέλι και Τζον Καραμάνικα.

Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», αποτέλεσε τελικά και το φινάλε ολόκληρης της σειράς.

Η εξέλιξη δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η πρωταγωνίστρια της σειράς, Ζεντάγια, είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνεντεύξεις της ότι θεωρούσε πως το «Euphoria» θα ολοκληρωνόταν μετά την τρίτη σεζόν. Ακόμη νωρίτερα, υπήρχε η αίσθηση ότι η δημοφιλής δραματική σειρά του HBO δύσκολα θα συνέχιζε, καθώς μεσολάβησαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν.

Στο διάστημα αυτό, η Ζεντάγια και αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της εξελίχθηκαν σε διεθνείς σταρ με ιδιαίτερα απαιτητικά προγράμματα και συμμετοχές σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Για τον λόγο αυτόν, αλλά και για άλλους παράγοντες, η παραγωγή της τρίτης σεζόν αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις, όπως είχε αποκαλύψει το Variety ήδη από το 2024.

Πηγή: skai.gr

