Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Δείτε το trailer:

Θέμα: Η βία στους αθλητικούς χώρους και η καθυστέρηση απονομής Δικαιοσύνης. Στο studio, η επίτιμη αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βιργινία Σακελλαροπούλου.

Συνέντευξη: Ο διεθνής ρέφερι Βασίλης Φωτιάς μιλάει, ζωντανά και αποκλειστικά, για την ελληνική διαιτησία.

Ανάλυση: Η αναδιάρθρωση και η ποδοσφαιρική λογική. Σχολιάζουν ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, Γιώργος Παναγόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Αποκάλυψη: Ποιοι διακινούσαν το μαύρο χρήμα του παράνομου στοιχηματισμού. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

