Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία αφότου έλαβε πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση. Μετά την ενημέρωση αυτή, οι υπεύθυνοι της πρεσβείας αποφάσισαν το προσωρινό κλείσιμό της.

«Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου. Για προληπτικούς λόγους, η Πρεσβεία θα κλείσει και οι υπάλληλοι της Πρεσβείας λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να είναι έτοιμοι να βρουν αμέσως καταφύγιο σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση παροτρύνει επίσης τους πολίτες στην περιοχή να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για ενημερώσεις, να γνωρίζουν τις τοποθεσίες που υπάρχουν καταφύγια πριν από κάθε αεροπορική ειδοποίηση, να καταφύγουν αμέσως εάν ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός και να ακολουθούν τις οδηγίες των Ουκρανών αξιωματούχων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V — Travel - State Dept (@TravelGov) November 20, 2024

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μια ημέρα αφότου η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικούς πυραύλους Atacms για να χτυπήσει σε ρωσικό έδαφος, εκμεταλλευόμενη την άδεια που χορηγήθηκε πρόσφατα από την απερχόμενη κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την 1.000η ημέρα του πολέμου.

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι το Κίεβο έγινε στόχος ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών με τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις, σε κάτι που θύμιζε λειτουργία αντιαεροπορικών συστημάτων.

Οι ΗΠΑ θα στείλουν νάρκες κατά προσωπικού στον ουκρανικό στρατό

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Δημοκρατικού απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα προμηθεύσει στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας νάρκες κατά προσωπικού περιορισμένης διάρκειας (που διαθέτουν δηλαδή μηχανισμό αυτοκαταστροφής ή απενεργοποίησης έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω της εξάντλησης της μπαταρίας που απαιτείται για την πυροδότηση), για να βοηθήσει να επιβραδυνθεί η ρωσική προέλαση στα μέτωπα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο αμερικανός αξιωματούχος.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί αυτήν προ ημερών να επιτραπεί η χρήση για να χτυπηθούν στόχοι βαθιά στη ρωσική επικράτεια πυραύλων αμερικανικής κατασκευής μέσης και μακράς εμβέλειας, με τη Μόσχα να διαμηνύει πως θα υπάρξει η «προσήκουσα» ανταπόδοση.

Στην απόφαση αναφέρθηκε πρώτη χθες η εφημερίδα Washington Post.

Οι ΗΠΑ προμηθεύουν επίσης από την αρχή του πολέμου την Ουκρανία με αντιαρματικές νάρκες.

