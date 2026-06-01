Σε υψηλό 4ετίας οι τιμές του αλουμινίου

Οι τιμές του αλουμινίου εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς οι κίνδυνοι για την προσφορά από τη Μέση Ανατολή εντάθηκαν μετά την ανταλλαγή στρατιωτικών χτυπημάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τους traders.

O δείκτης αναφοράς αλουμινίου CMAL3 στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου άγγιξε τα 3.707,50 δολάρια, ισοφαρίζοντας το επίπεδο που είχε σημειώσει στις 26 Μαΐου, το υψηλότερο σημείο από τον Μάρτιο του 2022, σημειώνει το Reuters.

Η Μέση Ανατολή διαθέτει το 9% της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας αλουμινίου. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει περιορίσει τις εξαγωγές αλουμινίου από την περιοχή και έχει περιορίσει τις εισαγωγές των πρώτων υλών που απαιτούνται για την τήξη του μετάλλου που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αυτοκινήτων, αεροπλάνων, κουτιών μπύρας και δομικών υλικών.

Οι αναλυτές αναμένουν μεγάλο έλλειμμα στην αγορά αλουμινίου φέτος, με ορισμένες εκτιμήσεις να κυμαίνονται πάνω από τα 2 εκατομμύρια τόνους.

