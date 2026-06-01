Επεισόδια στην Αλβανία: «Το χτύπημα θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο» λέει στον ΣΚΑΪ ο Έλληνας ομογενής

Για χτύπημα που θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο κάνει λόγο στον ΣΚΑΪ ο Έλληνας ομογενής που χθες δέχτηκε επίθεση στη διάρκεια των επεισοδίων στη Σβέρντιτσα της Αλβανίας. Τα επεισόδια ξέσπασαν, όταν Έλληνες ομογενείς και άλλοι ιδιοκτήτες των παραλιακών εκτάσεων προστατευόμενης περιοχής, που είχαν περιφραχθεί με σκοπό την ανέγερση υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου, προσπάθησαν να ρίξουν το συρματόπλεγμα.

Για το χτύπημα από ιδιωτικούς φρουρούς ο Έλληνας ομογενής είπε στον ΣΚΑΪ: «Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν.

» Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουνε κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί», λέει.

Από την πλευρά της, η κόρη του ομογενή σημειώνει τα εξής:

«Τον χτύπησαν, τον έσυραν σαν τσουβάλι, του έβγαλαν όπλο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον απείλησαν με τη ζωή του. Αυτά είναι δικά μας, από πάππου προς πάππου, ξαφνικά πριν τρία χρόνια μας παρουσίασαν κάποιους δήθεν ιδιοκτήτες. Είναι μια τεράστια έκταση, ένα δέλτα το οποίο ανήκει στους κατοίκους του χωριού. Όλη η Αλβανία είναι μαζί μας».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην προστατευόμενη περιοχή αναμένεται να αναγερθεί ένα υπερπολυτελές θέρετρο της κόρης και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κούσνερ, αν και η κατασκευάστρια εταιρεία είναι καταχωρημένη με αλβανικό όνομα.

Η Σβέρνιτσα και η νήσος Σαζάν, απέναντι, βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Όλα ξεκίνησαν το 2024, όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν την περιοχή και σχεδίασαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, μαρίνες και χώρους αναψυχής για high-end πελάτες.

Ένα χρόνο αργότερα, το έργο ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ βαφτίζεται «Στρατηγική Επένδυση» και παίρνει τις ευλογίες της κυβέρνησης Ράμα. Τον Ιανουάριο του 2026, η Ιβάνκα Τραμπ επιστρέφει στη Σβέρνιτσα, συνοδευόμενη από δεκάδες διεθνείς αρχιτέκτονες για να βάλει σε εφαρμογή το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο.

«Σκοντάφτει» όμως τους ντόπιους που λένε ότι τα κτήματα της Σβέρνιτσας είναι δικά τους και όχι των 20 ατόμων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες με πλαστούς τίτλους.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο Φρέντης Μπελέρης λέει: «Είναι άλλο ένα επεισόδιο στον μακρύ κατάλογο διεκδικήσεων των Ελλήνων ομογενών επιτέλους να πάρουν τις περιουσίες που τους άφησαν οι παππούδες τους και δήμευσε το ελληνικό καθεστώς. Από τη Χιμάρα μέχρι το Σβερνέτς αυτό είναι το βασικό τους αίτημα. Έχουμε 35 χρόνια δημοκρατίας που δεν έχουν επιστραφεί. Σε μια αμφισβητούμενη ιδιοκτησιακά περιοχή, προστατευόμενη με αδιαφανείς διαδικασίες ο κ. Ράμα έδωσε άδεια για να γίνει ένα μεγάλο τουριστικό συγκρότημα. Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες διαμαρτύρονται, θέλουν να σεβαστούν τα περιουσιακά τους δικαιώματα και οι υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας τους κακοποιούν βάναυσα χωρίς η αστυνομία να αντιδρά. Παραβίαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, της διαμαρτυρίας. Ο κ. Ράμα όπως πάντα ψάχνει εξωτερικούς εχθρούς».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα αφήνει αιχμές για εκείνους που... ζηλεύουν την τουριστική ανάπτυξη της Αλβανίας. Σε σημερινές του δηλώσεις καταδίκασε τόσο τους διαδηλωτές όσο και την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης και την αστυνομία, λέγοντας πως τα επεισόδια υποκινούνταν από συμφέροντα που δεν θέλουν να γίνει η Αλβανία ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός.

«Το δικαίωμα της διαμαρτυρίας δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αλλά οι πολιτικές επιθέσεις στο έργο, τόσο από εσωτερικές δυνάμεις που κηρύττουν το μίσος ή επιδιώκουν την επιστροφή στον κομμουνισμό, όσο και από εξωτερικές δυνάμεις που δεν επιθυμούν αυτό το έργο, αποτελούν μέρος ενός απλού πολιτικού ανταγωνισμού» δήλωσε.

Μετά τα σφοδρά επεισόδια, το συρματόπλεγμα από το φράχτη βγήκε. Δύο φύλακες και 15 διαδηλωτές συνελήφθησαν, ενώ ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής «ξηλώθηκε».

Την αναστολή της επένδυσης ζητούν και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας. Σκεπτικισμό εκφράζουν για το έργο ακόμα και οι οικονομολόγοι.

Πηγή: skai.gr

