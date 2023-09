Ιταλία: Σεισμός 4,8 βαθμών κοντά στη Φλωρεντία - Ζημιές στο χωριό Τρεντότσιο (βίντεο)

Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στη Φλωρεντία, στην κεντρική Ιταλία, προκαλώντας υλικές ζημιές στο χωριό Τρεντότσιο, στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, βόρεια της Τοσκάνης.

Το επίκεντρο βρισκόταν λίγο έξω από το Μαράντι, πόλη σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Φλωρεντίας, και το εστιακό βάθος του ήταν 8,4 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito alle 5:10 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze. L'epicentro del sisma localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi. Gente in strada per lo spavento, ma non risultano danni a persone e cose. #ANSAhttps://t.co/3MuXrXMyQW