Εικόνες απελπισίας: Το ευρωπαϊκό δράμα της Λαμπεντούζα

Στο κέντρο υποδοχής του νησιού, χωρητικότητας μόλις 400 ατόμων, οι εικόνες απελπισίας διαδέχονται η μία την άλλη. Οι άνθρωποι κοιμούνται στον δρόμο ανάμεσα στα σκουπίδια με άλλους να προσπαθούν να φύγουν πηδώντας τον φράχτη.