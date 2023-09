Μαζικά εγκαταλείπουν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ οι Αρμένιοι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αρμένιοι κάτοικοι της πρωτεύουσας του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ φόρτωναν σήμερα τα υπάρχοντά τους σε λεωφορεία και φορτηγά καθώς αναχωρούσαν για την Αρμενία.

Εκατοντάδες - ή και χιλιάδες - άνθρωποι, πολλοί με παιδιά και αποσκευές, έκαναν ουρά για να επιβιβαστούν σε λεωφορεία, ενώ σχεδόν 3.000 έχουν φτάσει ήδη στην Αρμενία, στο κέντρο υποδοχής που έχει στήσει η κυβέρνηση στο Κόρνιτζορ.

📸 The 1st group of #Artsakh refugees arrived in Syunik, Armine Simonyan from CivilNet's Syunik team reports. The group of ~ 40ppl, families who lost their homes & made the decision to move to Armenia, passed through the checkpoint & registered at the humanitarian center pic.twitter.com/72ZS2Y8Mxz