H Ιταλία παραμένει στο κόκκινο λόγω πλημμυρών - Δραματική η κατάσταση στη Ραβένα

Οι καιρικές συνθήκες δεν βελτιώνονται. Σε πολλές περιοχές συνεχίζει να βρέχει με μεγάλη αύξηση του κινδύνου κατολισθήσεων. Αμέτρητοι νέοι εθελοντές προσπαθούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. Υπάρχει η επίγνωση όμως ότι αυτή την φορά πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Παρά το ό,τι οι αρχές κινητοποιήθηκαν έγκαιρα, ειδοποίησαν τους κατοίκους και έστειλαν βοήθεια, το μέγεθος της καταστροφής ήταν τόσο μεγάλοπου ήταν αδύνατον να αποφευχθούν οι τραγικές συνέπειες.

«Είμαστε βαθιά πλγωμένοι αλλά θα προσπαθήσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας» λέει ο περιφερειάρχης της Εμίλια Ρομάνια, Στέφανο Μπονατσίνι και απορρίπτει τις κατηγορίες ότι ευνόησε την άναρχη δόμηση.

Ιστορίες αλληλεγγύης, ανθρώπινης βοήθειας που επέτρεψαν σε πολλούς κατοίκους να βγουν ζωντανοί από την τρομερή αυτή δοκιμασία. Νέοι άνθρωποι βοήθησαν τους αποκλεισμένους γείτονές τους κολυμπώντας μέσα στις λάσπες και στα νερά για να τους πάνε φαγητό και φάρμακα. Δεκάδες κάτοικοι κινδύνευσαν για να μην εγκαταλείψουν τις φάρμες τους, «τα ζωντανά τους» που είναι η μοναδική πηγή εισοδήματός τους και όχι μόνον.

Italy was hit by the biggest flood in 100 years, there are victims



As The Guardian writes, 23 rivers burst their banks, 280 landslides occurred in 41 cities. The natural disaster took the lives of 13 people, leaving at least 20,000 people homeless.

💔 pic.twitter.com/cUlR3WHJF0