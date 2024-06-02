Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Άλφα και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή θα παραχωρήσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου Τύπου του μεγάρου Μαξίμου.

Στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2024», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Τέλος, στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με εκλεγμένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αττικής, στο «Green Park» στο Πεδίον του Άρεως.

Πηγή: skai.gr

