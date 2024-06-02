Λογαριασμός
Συνέντευξη στον ΣΚΑΙ 100.3 τη Δευτέρα στις 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2024», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Άλφα και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή θα παραχωρήσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου Τύπου του μεγάρου Μαξίμου.

Στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2024», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Τέλος, στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με εκλεγμένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αττικής, στο «Green Park» στο Πεδίον του Άρεως.

