Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Άλφα και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή θα παραχωρήσει αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου Τύπου του μεγάρου Μαξίμου.
Στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.
Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην τελετή έναρξης της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2024», στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
Τέλος, στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με εκλεγμένα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αττικής, στο «Green Park» στο Πεδίον του Άρεως.
