Οι κάλπες των δημοτικών εκλογών στην Σερβία έκλεισαν στις 8:00 η ώρα το βράδυ και άρχισε η καταμέτρηση των ψήφων. Εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση διεξήχθησαν σε 68 πόλεις της Σερβίας. Στο Βελιγράδι ήταν επαναληπτικές οι εκλογές αφού στις προηγούμενες, τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν εξελέγη δήμαρχος ενώ είχαν καταγγελθεί και παρατυπίες από την αντιπολίτευση και ξένους παρατηρητές.

Σοβαρές παρατυπίες κατέγραψε η αντιπολίτευση και κατά την σημερινή εκλογική διαδικασία. Όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε σε πολλούς δήμους η μεταφορά ψηφοφόρων από άλλους δήμους όπου δεν γίνονται εκλογές, όπως και πολλές περιπτώσεις χρηματισμού ψηφοφόρων από το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα. Επεισόδια είχαμε στο Βελιγράδι και το Νόβισαβτ όπου ακτιβιστές της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να αποτρέψουν την λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με την εταιρία δημοσκοπήσεων IPSOS, μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες στο Βελιγράδι είχε ψηφίσει το 42% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, ποσοστό μειωμένο κατά 12 μονάδες σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023 όταν η προσέλευση στις κάλπες, την ίδια ώρα, είχε κυμανθεί στο 54%. Τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Στο Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) προετοιμάζονται να πανηγυρίσουν. Στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ο οποίος εξέφρασε την βεβαιότητα ότι ο συνδυασμός του οποίου ηγείται το κόμμα του και φέρει το όνομά του, θα πετύχει «πειστική νίκη».

Σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχαν στις σημερινές εκλογές υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνται οι δημοκρατικές συνθήκες για τη διεξαγωγή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

