Μία ημέρα μετά τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 80-65 του Άρη και κάνοντας το 2-0 στη σειρά, πήρε την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan Basket League.

Φέτος, οι «πράσινοι» θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας και οι τελικοί θα ξεκινήσουν από το ΟΑΚΑ την προσεχή Τετάρτη (5/6) και εφόσον χρειαστεί πέμπτο και τελευταίο ματς, εκείνο θα διεξαχθεί στις 14 του μήνα.

Ένα 24ωρο πριν από την έναρξη των τελικών και συγκεκριμένα την Τρίτη (4/6) θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη (6/6, 21:15) θα διεξαχθεί ο μονός μικρός τελικός ανάμεσα στο Περιστέρι bwin και τον Άρη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (5/6, 21:15)

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (7/6, 21:15)

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (10/6, 21:15)

Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (12/6, 21:15, εάν χρειαστεί)

Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (14/6, 21:15, εάν χρειαστεί)

