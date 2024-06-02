Ρίκο: «Ο Μεντιλίμπαρ φώναζε “να ζήσει η μάνα που γέννησε τους Έλληνες”»

Συνέντευξη σε Μέσο της Ισπανίας έδωσε ο Φραν Ρίκο, βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πρόσφερε μπόλικες ατάκες και ιστορίες από τα όσα έχει προλάβει να ζήσει σε μόλις λίγους μήνες στον Ολυμπιακό.

Ο Ρίκο αναφέρθηκε στην ατάκα του Μεντιλίμπαρ προς τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» όπου φώναξε «Να ζήσει η μάνα που σας γέννησε εσάς τους Έλληνες», ενώ μίλησε για τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Conference League. Μάλιστα, αποκάλυψε και το… παράδοξο συμβάν με τον Παπαδούδη, ο οποίος ενώ ήταν στο ανοιχτό πούλμαν χτύπησε σε ένα κλαδί και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να κάνει ράμματα.

Παράλληλα, μίλησε για τα όσα του έχουν κάνει εντύπωση από το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ αποκάλυψε πως είχε γίνει μια κουβέντα του Μεντιλίμπαρ με τον σύλλογο και τον Δεκέμβριο, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει και τελικά ο Βάσκος ανέλαβε τον Φεβρουάριο.

Για το εάν γιόρτασαν την κατάκτηση του Conference League όπως άρμοζε στην περίσταση: «Όντας στην Αθήνα, τα δύο τρίτα του κόσμου στις κερκίδες της OPAP Arena ήταν φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Με την παράταση, το παιχνίδι τελείωσε πολύ αργά. Μείναμε για πολλή ώρα στο γήπεδο, μαζί με τις οικογένειες, βγάζοντας φωτογραφίες με το τρόπαιο.

Φύγαμε με ένα ανοιχτό λεωφορείο προς το δημαρχείο του Περαιά. Έπρεπε να σκύβουμε για να αποφύγουμε να χτυπήσουμε τα κλαδιά και τις γέφυρες. Ο τρίτος μας τερματοφύλακας, ο Παπαδούδης, συγκρούστηκε με ένα από αυτά. Έπρεπε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο και του έκαναν επτά ράμματα στο μέτωπο. Έχασε τους πανηγυρισμούς.

Στην πλατεία (σ.σ. Κοραή) επικρατούσε τρέλα με τον κόσμο και τις φωτοβολίδες. Φτάσαμε στο γήπεδό μας στις έξι το πρωί, με οικογένειες να μας περιμένουν. Εδώ οι εορτασμοί γίνονται όλοι μαζί. Ήρθαν οι γονείς μου, η γυναίκα μου με τα δύο μου παιδιά, οι νονοί μου και δύο φίλοι μου».

«Να ζήσει η μάνα που σας γέννησε εσάς τους Έλληνες» φώναζε ο Μεντιλίμπαρ στους πανηγυρισμούς. Πώς προσαρμόστηκε; «Δεν είχα εργαστεί ποτέ στο εξωτερικό και ο Μεντελίμπαρ δεν είχε προπονήσει ποτέ επίσης. Τα αγγλικά μας δεν ήταν αρκετά καλά. Ανησυχήσαμε λίγο, αλλά στην ομάδα υπάρχουν Αργεντινοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί και ακόμη και Έλληνες που καταλαβαίνουν ισπανικά. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο, αν και έχουμε έναν μεταφραστή όλη την ημέρα δίπλα στον "Μέντι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.