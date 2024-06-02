Μητσοτάκης από Χανιά: Ισχυρή φωνή στις Βρυξέλλες εγγυάται μόνο η ΝΔ

«Ισχυρή φωνή στις Βρυξέλλες εγγυάται μόνο η ΝΔ», δήλωσε από τα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας το διακύβευμα των επερχόμενων ευρωεκλογών και τον αντίλογο στα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, η οποία καλεί τους πολίτες να προβούν σε ψήγο διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης.

«Να κάνουμε το 3 στα 3 στον εκλογικό κύκλο για να μου επιτρέψει να πάω στην Ευρώπη και να διαπραγματευτώ τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιλογές προς όφελος των Ελλήνων», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, ζητώντας από τους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να ψηφίσουν με γνώμονα το συμφέρον της χώρας και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει με το τοπίο που διαμορφώνεται παγκοσμίως.

«Μη θεωρήσουμε ότι οι ευρωεκλογές δεν έχουν σημασία ή ότι έχουν κριθεί επειδή η ΝΔ πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις. Να πάτε να ψηφίσετε είτε πριν είτε μετά την παραλία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στα Χανιά.

Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μια μαντινάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ο Κρητικός το χρέος του θα κάνει και θα κόψει από τον λαϊκισμό ακόμη ένα πλοκάμι», για να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τον κατονομάσει, ότι «όλοι όσοι σας λένε ότι μπορούν να δαπανήσουν 45 δισ. ευρώ σε βάθος 4ετίας οδηγούν τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια στα μνημόνια και τη χρεοκοπία».

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε στους φίλους του κόμματός του ότι «πρέπει να υπάρξει σημαντική κινητοποίηση των πολιτών που μας εμπιστεύθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, για να κάνουμε το 3 στα 3, μετά τη διπλή νίκη των εκλογών του περασμένου Μαΐου και Ιουνίου αλλά και για να μου δώσετε τη δύναμη να διαπραγματευθώ με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη». Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «η ΝΔ το βράδυ των ευρωεκλογών πρέπει να είναι το μεγαλύτερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα».

Στο μέτωπο της ακρίβειας ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η σημαντική αύξηση των μισθών και των συντάξεων αποτελεί μόνιμο ανάχωμα στην ακρίβεια.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά:

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, Χανιώτισσες και Χανιώτες, συντοπίτισσες και συντοπίτες μου,

Σας ευχαριστώ γι’ αυτή την τόσο ζεστή υποδοχή. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος που μου δίνεται η δυνατότητα, μια εβδομάδα πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, να ξαναβρεθώ εδώ στον τόπο μου, στα Χανιά, για να σας πω πρώτα και πάνω απ’ όλα ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για το κερδισμένο στοίχημα των εκλογών του Ιουνίου του 2023, όταν βάψαμε όλη την Κρήτη και τα Χανιά «γαλάζια», με ποσοστά πρωτοφανή για τα δεδομένα της παράταξής μου.

Πρέπει να σας πω ότι εκείνο το βράδυ των εκλογών, προφανώς και είχα τον νου μου στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, όμως η καρδιά μου ήταν πάντα στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά και σας είμαι βαθιά υπόχρεος για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλατε.

Είμαι συγκινημένος γιατί σήμερα βλέπω μαζί μας και πολλούς φίλους του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι από εκεί που είναι θα μας κοιτάει και θα χαίρεται και για τη σημερινή, πολύ όμορφη σύναξη. Όπως πιστεύω ότι θα χαίρεται και για τη συνολική πρόοδο της χώρας αυτά τα πέντε χρόνια.

Αν σκεφτείτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε το 2024, η χώρα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, έχει μπει για τα καλά στον δρόμο της ανάπτυξης και προσπαθεί κάθε μέρα με πολύ κόπο και δουλειά να γίνει Ευρώπη σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Και σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν, ότι τελικά αυτή είναι και η παρακαταθήκη του κρητικού εθνάρχη, του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος σε άλλες εποχές και σε άλλες συγκυρίες έκανε δύσκολες επιλογές, οι οποίες είχαν πάντα όμως έναν φιλοευρωπαϊκό και εκσυγχρονιστικό προσανατολισμό.

Αυτή είναι η παράδοση την οποία συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία εδώ στην Κρήτη, του προοδευτικού εκσυγχρονισμού και του υπεύθυνου πατριωτισμού. Αυτή είναι η πραγματική παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου, την οποία σήμερα συνεχίζει και ενσαρκώνει η Νέα Δημοκρατία, ως η μόνη πραγματική ευρωπαϊκή παράταξη, ως η παράταξη των μεγάλων και των δύσκολων επιλογών, η παράταξη η οποία πάντα προτάσσει το συμφέρον της χώρας πάνω από το συμφέρον του κόμματος.

Και θέλω να σας πω ότι αυτές οι ευρωεκλογές, οι οποίες διεξάγονται σε μια εβδομάδα από τώρα, έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Πρώτον, είναι ευρωεκλογές οι οποίες γίνονται σε έναν πολιτικό χρόνο, θα έλεγα, σχετικά ουδέτερο, με την έννοια του ότι δεν συνδέονται με εθνικές εκλογές, ούτε με περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές.

Γι’ αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία η κινητοποίηση των πολιτών οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο, για να ξανακερδίσουμε μια μεγάλη νίκη και στις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής, να κάνουμε το τρία στα τρία σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο.

Μία νίκη η οποία θα μας επιτρέψει να κάνουμε τι; Να το πω με απλά λόγια: θα μου επιτρέψει να ξαναπάω στην Ευρώπη με ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία, με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, να διαπραγματευτώ τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιλογές της επόμενης πενταετίας, προς όφελος των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Το κάναμε αυτό, τα πέντε χρόνια που πέρασαν. Και πιστεύω ότι το κάναμε αξιόπιστα και αποτελεσματικά. Αν σκεφτείτε την εικόνα της χώρας το 2019, όταν πρωτοπήγα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία χώρα ουραγός της Ευρώπης στην ανάπτυξη και το «μαύρο πρόβατο» σε όλα τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Σήμερα η Ελλάδα είναι διαφορετική. Η φωνή της ακούγεται, είμαστε πρωταθλητές στην ανάπτυξη, έχουμε χαράξει μια υπεύθυνη και σοβαρή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μιλάμε με την ίδια αξιοπιστία για τα εθνικά ζητήματα και για τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Εμείς ήμασταν αυτοί που διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έφερε στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πόροι οι οποίοι εκταμιεύονται, μέχρι το τέλος του 2025, σε ψηφιακές δράσεις, σε περιβαλλοντικές δράσεις, σε έργα υποδομής, σε δράσεις κοινωνικής συνοχής.

Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα του μεταναστευτικού - προσφυγικού. Εμείς φέραμε την ηγεσία της Ευρώπης στον Έβρο και πείσαμε την Ευρώπη ότι τα σύνορα της Ελλάδας πρέπει να είναι στην πράξη σύνορα της Ευρώπης και δώσαμε στην Ευρώπη το ερέθισμα να ασχοληθεί σοβαρά με την εξωτερική πτυχή της φύλαξης των ευρωπαϊκών συνόρων.

Εμείς ήμασταν αυτοί που παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο ψηφιακό πιστοποιητικό τα δύσκολα χρόνια του Covid. Τα έχουμε ξεχάσει, δεν είναι όμως και τόσο μακριά. Εμείς ήμασταν αυτοί που επιτρέψαμε στον τουρισμό μας να ξανανοίξει με ασφάλεια και βάλαμε τα θεμέλια ώστε ο τουρισμός μας να πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ και φέτος θα έχουμε ρεκόρ στον τουρισμό μας και εδώ, στην Κρήτη μας, όπου η σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ καλά.

Και σκεφτείτε μόνο πόσες προκλήσεις θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πενταετία. Διότι, φίλες και φίλοι, ο κόσμος του 2024 δυστυχώς είναι πολύ πιο περίπλοκος και πολύ πιο δύσκολος από τον κόσμο του 2019, όταν ξαναείχαμε ευρωεκλογές.

Ένας πόλεμος στην Ουκρανία, μια μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή, μεγάλη ανασφάλεια ως προς τα ζητήματα των τιμών της ενέργειας, εκλογές στις ΗΠΑ και μία Ευρώπη η οποία αναζητεί τον γεωπολιτικό της προσανατολισμό. Και μέσα σε αυτή την Ευρώπη, η Ελλάδα πρέπει να υψώσει τη φωνή της και να παίξει ουσιαστικό ρόλο.

Πάρτε για παράδειγμα μόνο τα ζητήματα της άμυνας. Ξέρετε ότι είμαστε μία χώρα που, λόγω της ιδιαιτερότητας της γεωγραφικής μας συγκυρίας, δαπανούμε πολλούς πόρους για την άμυνα. Αυτό είναι υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου. Όμως εμείς και εγώ προσωπικά βγήκα στην πρώτη γραμμή για να ζητήσω από την Ευρώπη να δημιουργήσει ένα αμυντικό ταμείο με ευρωπαϊκό δανεισμό, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκές πολιτικές άμυνας όπως, παραδείγματος χάρη, μια αντιπυραυλική ασπίδα που θα εξαπλωθεί πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για την πατρίδα μας και τι ανακούφιση θα σήμαινε αυτό για τον εθνικό προϋπολογισμό.

Ή δείτε τα ζητήματα της ακρίβειας, τα οποία ξέρω ότι ταλανίζουν ακόμα το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ναι, είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικά. Από την άλλη, ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μπροστά μας, το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια.

Έστειλα μία επιστολή στην Ευρωπαία Πρόεδρο της Επιτροπής και της είπα ότι «από τη στιγμή που θα ξαναείσαι Πρόεδρος» -και θα είναι ξανά Πρόεδρος η κα von der Leyen, γιατί τη στηρίζει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα-, «θέλω να ασχοληθείς σοβαρά με το ζήτημα των πολυεθνικών εταιρειών που τιμολογούν διαφορετικά το ίδιο προϊόν, το ίδιο απορρυπαντικό, την ίδια οδοντόπαστα, στη Γερμανία ή στην Ελλάδα». Τα πουλάνε πιο φθηνά στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης απ’ ό,τι τα πουλάνε σε μικρές χώρες όπως μπορεί να είναι η Ελλάδα ή η Σλοβακία. Και είπα ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό σε μία ενιαία αγορά.

Και η Ευρωπαία Επίτροπος απάντησε, «ναι, είναι ένα πραγματικό ζήτημα και πρέπει να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση για το μέσο νοικοκυριό, αν πετύχουμε μια περαιτέρω ευρωπαϊκή ρύθμιση στα ζητήματα των τιμών.

Δεν θέλω να αναφερθώ εκτενώς στα ζητήματα των αγροτών μας, έχουμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ μαζί μας σήμερα. Σκεφτείτε λίγο ότι εμείς βγήκαμε μπροστά και είπαμε: στα θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καλή η πράσινη μετάβαση και πρέπει οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας να προσαρμοστούν σε αυτή, αλλά να γίνει με έναν τέτοιο ρυθμό και με έναν τέτοιο τρόπο που να μην τους επιβάλουμε τόσες πρόσθετες επιβαρύνσεις, γραφειοκρατία. Και πετύχαμε ήδη κάποιες πρώτες αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον πρωτογενή τομέα και για την Κρήτη μας.

Σας έδωσα, λοιπόν, τρία μόνο παραδείγματα, και θα μπορούσα να απαριθμήσω δεκάδες, γιατί αυτά τα οποία θα συμβούν στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια μας αφορούν τελικά άμεσα και γιατί έχει σημασία το βράδυ των ευρωεκλογών η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει το μεγαλύτερο σε ποσοστό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη.

Το μεγαλύτερο κόμμα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που είναι η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη δύναμη να διαπραγματευτούμε με τον μέγιστο, μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ευρωβουλευτών στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τη χώρα μας.

Θα το ξαναπώ και δεν θα κουράζομαι να το λέω έως ότου σταματήσει και επίσημα η προεκλογική περίοδος το βράδυ της Παρασκευής: αυτά που θα συμβούν στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια, θα καθορίσουν τις ζωές μας.

Πρέπει να είμαστε παρόντες, πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Και ισχυρή φωνή στις Βρυξέλλες εγγυάται μόνο η ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η εντολή που σας ζητώ να μας δώσετε και σε αυτές τις ευρωεκλογές.

Αλλά, αυτές οι ευρωεκλογές είναι εθνικές εκλογές, είναι εθνική κάλπη. Προφανώς θα βγουν και συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων σε εθνικό επίπεδο.

Η αντιπολίτευση, από την πρώτη στιγμή που προκηρύχθηκαν οι ευρωεκλογές, τις έχει μετατρέψει ουσιαστικά σε ένα άτυπο δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. «Μαυρίστε τη Νέα Δημοκρατία, κοντύνετε τον Μητσοτάκη, για να του κάνουμε την επόμενη μέρα τη ζωή πιο δύσκολη».

Προσέξτε, εμείς όμως ήμασταν αυτοί που πήραμε μια ισχυρή εντολή μεταρρυθμίσεων στη διπλή κάλπη του Μαΐου και του Ιουνίου. Το 41%, το οποίο κάποιοι το παρουσιάζουν ως ποσοστό αλαζονείας, είναι το ποσοστό που μας δώσατε εσείς. Εσείς, όλοι εσείς είστε το 41%.

Όταν μιλάνε για την αλαζονεία του 41%, εσάς προσβάλλουν. Σας προσβάλλουν. Διότι προσήλθατε με ελεύθερη βούληση και επιλέξατε Πρωθυπουργό και κυβέρνηση στην κάλπη του Ιουνίου. Και τους άλλους τους στείλατε στα αζήτητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της κατανομής των πολιτικών δυνάμεων, η οποία δεν έχει αλλάξει, φίλες και φίλοι, αυτόν τον χρόνο.

Εγώ θα έλεγα, μάλιστα, το ανάποδο: ότι έχουμε ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα να υλοποιούμε ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα πεδία και είμαστε απολύτως συνεπείς σε αυτά τα οποία είχα την ευκαιρία και εδώ στα Χανιά να σας πω πριν από τις εκλογές του Ιουνίου.

Από πού να ξεκινήσω; Από το οικονομικό μας πρόγραμμα; Από την αύξηση του κατώτατου μισθού; Είμαστε στα 830 ευρώ ήδη και θα πάμε στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, όπως έχουμε δεσμευτεί.

Και βέβαια, εδώ, για να μην κοροϊδευόμαστε, εδώ στα Χανιά, που ο τουρισμός ανθίζει, ξέρουμε πολύ καλά ότι λίγοι είναι οι εργαζόμενοι που είναι στον κατώτατο μισθό. Έτσι δεν είναι; Δεν θα βρεις εύκολα εργαζόμενο σήμερα στον κατώτατο μισθό.

Αλλά αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο τρόπος για να ανέβουν οι μισθοί παντού. Όσο μειώνεται η ανεργία, τόσο ο εργαζόμενος έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και τόσο θα μπορέσει να ζητήσει από τον εργοδότη έναν καλύτερο μισθό. Και αυτό γίνεται. Γίνεται παντού. Γι’ αυτό και δεν ανεβαίνει μόνο ο κατώτατος μισθός, ανεβαίνει ο μέσος μισθός.

Και θυμάστε τη δέσμευσή μου: η δεύτερη τετραετία μας θα είναι η τετραετία της σημαντικής αύξησης των ονομαστικών μισθών και της βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό κάνουμε και αυτό είναι και το καλύτερο τελικά και το μόνο μόνιμο ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

Τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία υλοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα ολοκληρωθεί, όπως έχω δεσμευτεί, το 2027 και ταυτόχρονα θα απελευθερωθεί και μία πολύ σημαντική έκταση, στο παλιό αεροδρόμιο «Καζαντζάκης», για περαιτέρω αξιοποίηση.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά, είναι το προσωπικό μου στοίχημα. Ο δρόμος αυτός θα γίνει. Θα πάρει καιρό, γιατί είναι ένα δύσκολο τεχνικό έργο, έχουμε πια απόλυτη βεβαιότητα όμως, έχουμε και πλειοδότη για το μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά τη σύνδεση Ηρακλείου με Χανιά, έχουμε δρομολογήσει και τις μελέτες για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Είναι ο δρόμος ο οποίος θα αλλάξει ουσιαστικά την όψη της Κρήτης.

Και βέβαια, να πω και δυο κουβέντες εδώ για τα Χανιά μας. Έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε σοβαρά πράγματα και σοβαρές παρεμβάσεις να κάνουμε στα Χανιά. Οι παλιοί ιταλικοί στρατώνες θα γίνουν το καινούργιο Δημαρχείο της πόλης, όπως έχουμε δεσμευτεί.

Και είμαι και στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, μετά από κάποιες σύνθετες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε επιτέλους να εντάξουμε στο νέο ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή» και ένα εμβληματικό έργο που αφορά τα παλιά νεώρια στο λιμάνι. Έχουμε χρηματοδότηση και αυτά θα τα μετατρέψουμε σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, προκειμένου να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το λιμάνι.

Έχουμε και ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε με το κολυμβητήριο στο Πολυτεχνείο. Για το Πολυτεχνείο θέλω να πω μία ξεχωριστή κουβέντα: το Πολυτεχνείο μας είναι ένα στολίδι της δημόσιας εκπαίδευσης και να συγχαρώ τους φοιτητές μας, και τις ΔΑΠίτισσες και τους ΔΑΠίτες, οι οποίοι πάντα είναι πρωταγωνιστές στις μάχες.

Και βέβαια, όταν οι ΔΑΠίτισσες και οι ΔΑΠίτες δεν είχαν ακόμα γεννηθεί και ήμουν εγώ στην ηλικία τους, το 1987, προσέξτε, για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία μίλησε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και αυτή η κυβέρνηση έκανε πράξη αυτή τη δέσμευση της παράταξής μας, να μπορέσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε, δίπλα στα καλά δημόσια πανεπιστήμια, και μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια.

Έχουμε κάνει, λοιπόν, πολλά αυτούς τους έντεκα μήνες σε πολλά πεδία πολιτικής και θέλουμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό και η εντολή την οποία θα δώσετε το βράδυ της 9ης Ιουνίου έχει τόσο ξεχωριστή σημασία.

Η Κρήτη κατ’ εξοχήν νομίζω ότι έδειχνε πάντα τον δρόμο και σίγουρα ήταν το νησί το οποίο είχε μία απέχθεια προς τον λαϊκισμό. «Ο κρητικός το χρέος του και πάλι θα το κάνει, για να κόψει του λαϊκισμού ακόμα ένα πλοκάμι». Αυτή την ωραία μαντινάδα μου είπαν χθες και είπα να σας την επαναλάβω. Όμως, με τη σοφία του κρητικού λαού, κάτι μας λέει αυτή η μαντινάδα.

Προσέξτε, ο λαϊκισμός έχει πολλά πλοκάμια ακόμα. Δεν έχουμε τελειώσει με τον λαϊκισμό. Και όταν κάποιοι έρχονται σήμερα και σας λένε ανερυθρίαστα ότι μπορεί η χώρα, προσέξτε, να ξοδέψει 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέσσερα χρόνια για να μηδενίσει τον ΦΠΑ, για να αυξήσει τις δαπάνες στην υγεία πολύ πάνω από αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, για να μειώσει τη φορολογία, αυτοί που σας λένε αυτά, οδηγούν τη χώρα με μαθηματική βεβαιότητα πίσω στην χρεοκοπία και στα μνημόνια.

Άρα, το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα στείλετε στην κάλπη της 9ης Ιουνίου είναι και μια απάντηση σε αυτούς που δεν ξέχασαν τίποτα και δεν έμαθαν τίποτα από τα προηγούμενα σφάλματά τους.

Στείλτε τους, λοιπόν, ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα κοιτάει μπροστά και ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ, ποτέ πίσω σε αυτές τις εποχές που τόσο πολύ μας πόνεσαν.

Και βέβαια, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, αυτή η μάχη έχει και μια πολύ μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα: για πρώτη φορά και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί των τριών μεγάλων κομμάτων είναι από εδώ, από την Κρήτη, οπότε και η μάχη της Κρήτης έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία θα την ξανακερδίσει αυτή τη μάχη της Κρήτης εκκωφαντικά, όπως έγινε και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023.

Οπότε, αφού σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την παρουσία σας, θέλω να σας ζητήσω να μην υπάρξει κανείς εφησυχασμός την τελευταία εβδομάδα.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εκλογές δεν κρίνονται παρά μόνο όταν έχει καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφος. Έχουμε μια πολύ καλή δυναμική, την βλέπετε, την εισπράττω και εγώ σε ολόκληρη τη χώρα. Εγώ θα εξακολουθώ να ταξιδεύω και να περιοδεύω μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ που θα έχουμε την τελική μας συγκέντρωση στην Αθήνα.

Κανείς εφησυχασμός και κυρίως καμία αδιαφορία. Μην θεωρήσουμε ότι οι εκλογές αυτές δεν έχουν σημασία ή μη θεωρήσουμε ότι οι εκλογές έχουν κριθεί, γιατί μπορεί να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και να λέμε «μια χαρά πάει η Νέα Δημοκρατία, δεν χρειάζεται να μπω στον κόπο να ψηφίσω».

Το λέω και ειδικά εδώ στη νεολαία μας. Ωραία μέρα θα έχουμε, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε κανέναν ιδιαίτερο καύσωνα, οπότε αν θέλετε να πάτε στην παραλία, παρακαλώ ψηφίστε πρώτα και πηγαίνετε μετά ή πηγαίνετε πριν και ψηφίστε μετά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ψηφίστε. Αυτό είναι το σημαντικό.

Και ναι, αυτοί που ψήφισαν με επιστολική, όποιος έχει ψηφίσει με επιστολική, παρακαλώ πολύ, αύριο -τελευταία προθεσμία- να επιστρέψετε τον φάκελό σας. Μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση για τη χώρα.

Εμείς πάλι κάναμε πράξη την επιστολική, μόνοι μας την ψηφίσαμε. Μόνοι μας την ψηφίσαμε. Όμως χαίρομαι, υπάρχουν παιδιά εδώ, προσέξτε τώρα, νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην Κρήτη, φαντάζομαι είναι πολύ ικανοποιημένα, αλλά μπορεί να ζουν στην Καβάλα ή στη Θεσσαλονίκη, που δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να γυρίσουν πίσω και θα ψηφίσουν επιστολικά ή έχουν ήδη ψηφίσει επιστολικά. Ή οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας από το εξωτερικό.

Και να κλείσω με αυτό: τι σημαίνει τελικά να γινόμαστε Ευρώπη; Για να το σκεφτούμε λίγο.

Γίνομαι Ευρώπη σημαίνει το gov.gr, το οποίο έχει κάνει μια επανάσταση σε σχέση με το κράτος. Το να γινόμαστε Ευρώπη σημαίνει να έχουμε υποδομές ευρωπαϊκές και νοσοκομεία ευρωπαϊκά και πρωτοβάθμια φροντίδα ευρωπαϊκή και προληπτικές εξετάσεις, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή για όλο τον πληθυσμό.

Αλλά, ναι, να γίνουμε Ευρώπη σημαίνει να μπορούμε να κάνουμε τα αυτονόητα. Η επιστολική ψήφος είναι ακόμα μια ψηφίδα η οποία μπαίνει στο παζλ της ευρωπαϊκής Ελλάδας όπως την οραματιζόμαστε.

Πάμε, λοιπόν, μέχρι την Κυριακή να γεμίσουμε την κάλπη, η οποία θα είναι άδεια, το θυμίζω. Το αποτέλεσμα του Ιουνίου δεν προσμετρείται. Δεν έχει καμία σημασία τι έγινε τον περασμένο Ιούνιο. Οι κάλπες είναι άδειες, πρέπει να ξαναγεμίσουν με πολλά «γαλάζια» ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Και είμαι σίγουρος ότι η Κρήτη θα είναι πάλι στον πρώτο δρόμο αυτής της μεγάλης νίκης.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με τη νίκη. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και το χειροκρότημά σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.