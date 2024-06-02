Δυστύχημα με τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί, σημειώθηκε σήμερα σε διόδια αυτοκινητόδρομου, στο ύψος της πόλης Λιβόρνο στην κεντρική Ιταλία.

Όπως έγινε γνωστό, Ι.Χ. αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε άλλα δύο οχήματα που βρίσκονταν στο ύψος των διοδίων. Τα αυτοκίνητα ανατράπηκαν και η όλη δομή όπου βρίσκονταν οι αυτόματες μηχανές πληρωμής και οι μπάρες των διοδίων υπέστη σοβαρές ζημιές.

Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος έσπευσαν η πυροσβεστική, καραμπινιέροι και ασθενοφόρα, ενώ η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο έχει διακοπεί.

Οι φωτογραφίες από το σημείο σοκάρουν:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

