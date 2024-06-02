Στο Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων συμπροσευχήθηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με αφορμή την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδας. Η φετινή πανήγυρις εντάσσεται στους εορτασμούς των 50 χρόνων από την ίδρυση της Μητρόπολης (1974-2024).

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και συλλειτούργησαν οι μητροπολίτες Κηφισίας Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος Κύριλλος και Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης Αντώνιος.

Ο μητροπολίτης Μεσογαίας ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους αρχιερείς και όλους όσοι παρευρέθησαν για την παρουσία τους και μίλησε για την επέτειο συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Μητρόπολης.

Στη συνέχεια, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος, αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Αγγελής έκανε εκτενή αναφορά στη πεντηκονταετή πορεία της Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε ότι η αναφορά στην τοπική Εκκλησία ξύπνησε μέσα του ένα κομμάτι του παρελθόντος. Μίλησε για τους μακαριστούς ιεράρχες που ποίμαναν τη Μητρόπολη Μεσογαίας, ενώ έκανε λόγο για τα χαρίσματα και τις δυνατότητες του μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου. Επισήμανε, μάλιστα, ότι σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο και στη ζωή και στην πορεία της Εκκλησίας, χρειάζεται να γίνεται ένας αγώνας και κάλεσε τον ποιμενάρχη να συμπαρίσταται, να συμβουλεύει και να συμπορεύεται.

«Κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα τα οποία δεν διαφέρουν μεταξύ τους και είναι ώρα που θα πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε και να συμπορευθούμε. Καλούμαστε να συνδυάσουμε, να ενώσουμε τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό. Μας δίνουν πολλά ‘'φάρμακα'', αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος παίρνει πολλά ‘'φάρμακα'' βρίσκει και την υγεία του», σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε ότι «το κέντρο μας είναι η Θεία Λειτουργία, κατά την οποία ο καθένας πλησιάζει τον άλλον με ιδιαίτερα συναισθήματα. Αυτήν την ευχή θα κάνω, να ενώσουμε τον Ελληνισμό, τον Χριστιανισμό και τον αγώνα όχι για προσωπικό συμφέρον, αλλά για την πορεία αυτού του τόπου».

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο για την προσφορά του στον κόσμο και στην Εκκλησία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

