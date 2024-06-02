Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντώνη Τσιφτσή από την Αστέρα Τρίπολης στον ΠΑΟΚ . Όπως είχα διαβάσει από τις 28/05 στο sportfm.gr, ο «δικέφαλος του βορρά» αναμενόταν να κάνει πρόταση στους Αρκάδες για την αγορά του 24χρονου πορτιέρε και η συμφωνία έμοιαζε να βρίσκεται ήδη πολύ κοντά.

Οι νέες αποκλειστικές πληροφορίες μας κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία όλων των πλευρών, με τα τυπικά να απομένουν. Τι εννοούμε; Πως απομένει η αλλαγή εγγράφων και η υπογραφή των συμβολαίων ώστε ο Τσιφτής να αποτελέσει και επίσημο ποδοσφαιριστή του πρωταθλητή Ελλάδας.

Ποιες είναι, όμως, οι λεπτομέρειες του deal ανάμεσα στις δύο ομάδες; Ο ΠΑΟΚ για την Έλληνα πορτιέρε περισσότερο να βγάλει από την ταμεία του το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ, ποσό που θα βάλει με τη σειρά του ο Αστέρας στους… λογαριασμούς του.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι Αρκάδες διατηρούν υψηλότερο ποσοστό μεταπώλησης, αφού πιστεύουν πάρα πολλές ικανότητες του Τσιφτσή. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 30%, το οποίο έχει τοποθετηθεί από την ομάδα της Τρίπολης στη συμφωνία με τον «δικέφαλο του βορρά».

Ο Αντώνης Τσιφτσής αποτελεί ένα ακόμη προϊόν των ακαδημιών του Αστέρα Τρίπολης. Στις αρχές της σεζόν, δόθηκε δανεικός στη Ράκοφ σε μια εξαιρετική συμφωνία των Αρκάδων, αφού υπήρξε υψηλότερος ενοίκιο που πληρώθηκε από τους Πολωνούς, ωστόσο ο Έλληνας που τον Ιανουάριο έκανε χρήση ενός όρου που είχε κάνει στη συμφωνία για να επιστρέψει στους Αρκάδες. Μάλιστα, αγωνίστηκε σε 9 αγώνες στο πρωτάθλημα, έχοντας εξαιρετική απόδοση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.