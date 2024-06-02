Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ενός παιδιού μόλις 2,5 ετών στο Ηράκλειο, με τη μητέρα και τον σύντροφο της να βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι το κοριτσάκι φέρει πρόσφατα αλλά και παλαιότερα σημάδια στο σώμα του από χτυπήματα και όλα δείχνουν ότι ζει σε ένα περιβάλλον άκρως ακατάλληλο και επικίνδυνο ακόμα και για την ίδια του τη ζωή.

Όλα έγιναν την Παρασκευή 31 Μαϊου, στην περιοχή του Πόρου, όταν περίοικος άκουσε για ακόμα μία φορά τις φωνές του βασανισμένου παιδιού και κάλεσε την άμεση δράση. Στο σημείο έφτασε περιπολικό όπου συνέλαβε τον 23χρονο Παλαιστίνιο πατέρα του κοριτσιού, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι. Η 19χρονη Ελληνίδα μητέρα απουσίαζε, αλλά τόσο αυτή όσο κι ο πατέρας συνελήφθησαν.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις όπου διαπιστώθηκαν τα σημάδια στο σώμα του που αποκάλυψαν την κακοποίηση που βίωνε, ενώ με εισαγγελική εντολή δόθηκε προσωρινά στον παππού και τη γιαγιά από την πλευρά της μητέρας.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή και πλέον διερευνάται η μόνιμη τύχη αυτού του παιδιού από τις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες ασφαλούς φροντίδας.

