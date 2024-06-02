Τη μεγαλύτερη «βόμβα» της ιστορίας της ολοκλήρωσε και επίσημα η Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο της για τα επόμενα δυο χρόνια με ηγεμονικό συμβόλαιο.

Όπως ήταν φυσιολογικό, οι οπαδοί της ομάδας, έκαναν τη νύχτα-μέρα στο «Σουκρού-Σαράτσογλου» επιφυλάσσοντας μια πρωτοφανή υποδοχή στον Special One, ο οποίος έκανε το τολμηρό βήμα στην σπουδαία του καριέρα.

Jose Mourinho araya girip durumu toparladı



İşte bu yüzden büyük hoca diyoruz bunun için tecrübeli hoca istiyoruz.



Baskı kaos ortamından çıkartıp rakibin psikolojisini dağıtacak adam..

99 puan alamayabilir 80 alır rakibe ise 80 puan aldırmaz.. pic.twitter.com/6RJeNKoqIO — jose Mecnun (@tiredfenerli) June 2, 2024

If you are big, you are big .

Fernabache fans fainting at the unveiling of Mourinhopic.twitter.com/H9c29TbBuv — OGBUAGU (@Tony_Ogbuagu) June 2, 2024

💛💙 José Mourinho to Fenerbahçe fans: "This shirt is my skin. pic.twitter.com/GJKjSeOmRr — EuroFoot (@eurofootcom) June 2, 2024

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ένιωσα βαθιά την αγάπη που δείξατε από τότε που το όνομά μου συνδέθηκε με τη Φενέρμπαχτσε. Κανονικά, ένας προπονητής λαμβάνει αυτήν την αγάπη μετά από μια νίκη. Ωστόσο, αισθάνομαι αυτή την αγάπη από την αρχή.

Σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα, ανήκω στην οικογένειά σας. Αυτή η φανέλα είναι σαν το δέρμα μου, σαν τα κόκαλά μου.

Ηθελα να είμαι εδώ από την ημέρα που γνώρισα τον Αλί Κότς. Είστε μια ομάδα με πολλούς οπαδούς. Ήθελα πολύ να είμαι εδώ λόγω του πάθους σας.

Θέλω να δουλέψω εδώ για να αναπτύξω το τουρκικό ποδόσφαιρο και το τουρκικό πρωτάθλημα. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε το τουρκικό ποδόσφαιρο ούτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι η Φενέρμπαχτσε.

Από εδώ και στο εξής, τα όνειρά σας είναι τα όνειρά μου».

