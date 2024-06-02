Λογαριασμός
Mεθυσμένη πολιτεία για τον Μουρίνιο η Κωνσταντινούπολη: Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς της Φενερμπαχτσέ - Δείτε βίντεο

Το αδιαχώρητο επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη για τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος παρουσιάστηκε στο «Σουκρού Σαράτσογλου» από τη Φενέρμπαχτσε

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε τη Φενερμπαχτσέ

Τη μεγαλύτερη «βόμβα» της ιστορίας της ολοκλήρωσε και επίσημα η Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο της για τα επόμενα δυο χρόνια με ηγεμονικό συμβόλαιο.

Όπως ήταν φυσιολογικό, οι οπαδοί της ομάδας, έκαναν τη νύχτα-μέρα στο «Σουκρού-Σαράτσογλου» επιφυλάσσοντας μια πρωτοφανή υποδοχή στον Special One, ο οποίος έκανε το τολμηρό βήμα στην σπουδαία του καριέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ένιωσα βαθιά την αγάπη που δείξατε από τότε που το όνομά μου συνδέθηκε με τη Φενέρμπαχτσε. Κανονικά, ένας προπονητής λαμβάνει αυτήν την αγάπη μετά από μια νίκη. Ωστόσο, αισθάνομαι αυτή την αγάπη από την αρχή.

Σας υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα, ανήκω στην οικογένειά σας. Αυτή η φανέλα είναι σαν το δέρμα μου, σαν τα κόκαλά μου.

Ηθελα να είμαι εδώ από την ημέρα που γνώρισα τον Αλί Κότς. Είστε μια ομάδα με πολλούς οπαδούς. Ήθελα πολύ να είμαι εδώ λόγω του πάθους σας.

Θέλω να δουλέψω εδώ για να αναπτύξω το τουρκικό ποδόσφαιρο και το τουρκικό πρωτάθλημα. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ούτε το τουρκικό ποδόσφαιρο ούτε το τουρκικό πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι η Φενέρμπαχτσε.

Από εδώ και στο εξής, τα όνειρά σας είναι τα όνειρά μου».

Πηγή: sport-fm.gr

