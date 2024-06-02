Παναθηναϊκός: «Καταπράσινοι» Σισέ και Καραγκούνης στη Αγγλία

Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά στη πιο… Παναθηναϊκή συνάντηση του Λονδίνου οι πρώην αστέρες των «πράσινων» Τζιμπρίλ Σισέ και Γιώργος Καραγκούνης. Ο Γάλλος βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για τον τελικό του Champions League που πραγματοποιήθηκε στο Wembley. Την επόμενη ημέρα βρέθηκε με τον Καραγκούνη και ανέβασαν μαζί μία φωτογραφία στο Instagram όπου έκαναν ταγκ τον Παναθηναϊκό και πρόσθεσαν τον ύμνο της ομάδας.

