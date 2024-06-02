Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Καταπράσινοι» Σισέ και Καραγκούνης στη Αγγλία

Συνάντηση που θυμίζει κάτι από... τα παλιά στους φίλους του Παναθηναϊκού με Γιώργο Καραγκούνη και Τζιμπρίλ Σισέ στην Αγγλία

Καραγκούνης με Σισέ

Φωτογραφήθηκαν αγκαλιά στη πιο… Παναθηναϊκή συνάντηση του Λονδίνου οι πρώην αστέρες των «πράσινων» Τζιμπρίλ Σισέ και Γιώργος Καραγκούνης. Ο Γάλλος βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Αγγλίας για τον τελικό του Champions League που πραγματοποιήθηκε στο Wembley. Την επόμενη ημέρα βρέθηκε με τον Καραγκούνη και ανέβασαν μαζί μία φωτογραφία στο Instagram όπου έκαναν ταγκ τον Παναθηναϊκό και πρόσθεσαν τον ύμνο της ομάδας.

