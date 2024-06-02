Λογαριασμός
Πορτογαλία: Βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης αεροσκαφών - Τουλάχιστον ένας νεκρός

Η ανακοίνωση της πορτογαλικής πολεμικής αεροπορίας - Τα αεδροσκάφη συμμετείχαν σε αεροπορική επίδειξη

Σύγκρουση αοροσκαφών στην Πορτογαλία

Δύο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σήμερα το απόγευμα ενώ συμμετείχαν σε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο μιας περιπολίας έξι αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπέζα, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε ο στρατός.

"Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει με λύπη ότι στις 16.05 (τοπική ώρα) ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης", τονίζει το σύντομο δελτίο Τύπου, το οποίο δεν αναφέρει εάν το ατύχημα προκάλεσε θύματα.

Σύμφωνα με αναφορές, ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης: 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

