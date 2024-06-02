Δύο μικρά αεροσκάφη συγκρούστηκαν σήμερα το απόγευμα ενώ συμμετείχαν σε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο μιας περιπολίας έξι αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μπέζα, στη νότια Πορτογαλία, ανακοίνωσε ο στρατός.

"Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει με λύπη ότι στις 16.05 (τοπική ώρα) ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης", τονίζει το σύντομο δελτίο Τύπου, το οποίο δεν αναφέρει εάν το ατύχημα προκάλεσε θύματα.

Σύμφωνα με αναφορές, ωστόσο, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

JUST IN: 2 planes collide and crash during airshow in Portugal, at least 1 pilot killed pic.twitter.com/XujrbEQBoe — BNO News (@BNONews) June 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

