Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O πάπας Φραγκίσκος επέστρεψε στο Βατικανό - Δείτε βίντεο

O ποντίφικας θέλησε να περάσει, πρώτα, από τη βασιλική εκκλησία της Ρώμης και προσευχήθηκε μπροστά σε βυζαντινή εικόνα της Παναγίας

Pope Francis

Ο πάπας Φραγκίσκος επέστρεψε πριν από λίγο στο Βατικανό.

Με μια αλλαγή προγράμματος της τελευταίας στιγμής, ο ποντίφικας θέλησε να περάσει, πρώτα, από τη βασιλική εκκλησία της Ρώμης "Αγία Μαρία η Μέγιστη", όπου προσευχήθηκε μπροστά στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας με τον Ιησού "Σάλους Πόπουλι Ρομάνι".

Ο ποντίφικας συνηθίζει πάντα να περνά από τη συγκεκριμένη εκκλησία, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, και να ευχαριστεί την Παρθένο για την έκβαση σημαντικών ταξιδιών του.

O πάπας Φραγκίσκος χαιρέτισε και ευλόγησε τους πιστούς από το νοσοκομείο Τζεμέλ

Ο πάπας Φραγκίσκος, ευλόγησε νωρίτερα και χαιρέτησε τους πιστούς από μπαλκόνι του νοσοκομείου της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι. «Ευχαριστώ όλους σας. Βλέπω και μια κυρία με κίτρινα λουλούδια, μπράβο», είπε ο πάπας, απευθυνόμενος στους πιστούς που τον επευφημούσαν. Ο ποντίφικας μετακινήθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς φιάλη οξυγόνου.

Pope Francis

Ο Φραγκίσκος πήρε εξιτήριο 37 ημέρες μετά την εισαγωγή του και αναμένεται να επιστρέψει στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας όπου διαμένει μαζί με άλλους καθολικούς κληρικούς. Η προβλεπόμενη ανάρρωσή του θα διαρκέσει δυο μήνες.

Στο γραπτό μήνυμά του που διανεμήθηκε σήμερα το πρωί στον Τύπο, ο ποντίφικας, μεταξύ των άλλων, ζητά «να σιγήσουν αμέσως τα όπλα στην Γάζα και να βρεθεί το αναγκαίο θάρρος για να ξαναρχίσει ο διάλογος, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να επιτευχθεί οριστική κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, στο γραπτό αυτό μήνυμά του, αναφερόμενος στην παραμονή του στην καθολική πολυκλινική Τζεμέλι, ο Φραγκίσκος υπογράμμισε:

«Κατά την μακρά αυτή περίοδο παραμονής μου στο νοσοκομείο, είχα την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία της υπομονής του Κυρίου, την οποία είδα να αντικατοπτρίζεται, επίσης, στην ακούραστη φροντίδα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως και στις ελπίδες και στην ευγένεια των συγγενών των ασθενών. Η υπομονή αυτή γεμάτη εμπιστοσύνη, η οποία βασίζεται στην ανεξάντλητη αγάπη του Θεού, είναι πραγματικά απαραίτητη στην ζωή μας. Ιδίως για να αντιμετωπίσουμε τις πιο δύσκολες και επώδυνες καταστάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Βατικανό παναγία Ιταλία Ρώμη θρησκεία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark