Ο πάπας Φραγκίσκος επέστρεψε πριν από λίγο στο Βατικανό.

Με μια αλλαγή προγράμματος της τελευταίας στιγμής, ο ποντίφικας θέλησε να περάσει, πρώτα, από τη βασιλική εκκλησία της Ρώμης "Αγία Μαρία η Μέγιστη", όπου προσευχήθηκε μπροστά στη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας με τον Ιησού "Σάλους Πόπουλι Ρομάνι".

Ο ποντίφικας συνηθίζει πάντα να περνά από τη συγκεκριμένη εκκλησία, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ρώμης, και να ευχαριστεί την Παρθένο για την έκβαση σημαντικών ταξιδιών του.

After five weeks in the hospital, the Pope has been discharged.



A white Fiat is now taking him back to the Vatican.https://t.co/RqNVSXNOu1



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/MqE1USTl0i — Sky News (@SkyNews) March 23, 2025

O πάπας Φραγκίσκος χαιρέτισε και ευλόγησε τους πιστούς από το νοσοκομείο Τζεμέλ

Ο πάπας Φραγκίσκος, ευλόγησε νωρίτερα και χαιρέτησε τους πιστούς από μπαλκόνι του νοσοκομείου της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι. «Ευχαριστώ όλους σας. Βλέπω και μια κυρία με κίτρινα λουλούδια, μπράβο», είπε ο πάπας, απευθυνόμενος στους πιστούς που τον επευφημούσαν. Ο ποντίφικας μετακινήθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς φιάλη οξυγόνου.

Ο Φραγκίσκος πήρε εξιτήριο 37 ημέρες μετά την εισαγωγή του και αναμένεται να επιστρέψει στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας όπου διαμένει μαζί με άλλους καθολικούς κληρικούς. Η προβλεπόμενη ανάρρωσή του θα διαρκέσει δυο μήνες.

Joy all around as Pope Francis makes his first appearance since he was hospitalised on February 14th, saying a few words and imparting his Apostolic Blessing in silence. Later this afternoon he will be discharged from hospital and return to the Vatican. pic.twitter.com/Nuaxo76hrL — Catholic Sat (@CatholicSat) March 23, 2025

Στο γραπτό μήνυμά του που διανεμήθηκε σήμερα το πρωί στον Τύπο, ο ποντίφικας, μεταξύ των άλλων, ζητά «να σιγήσουν αμέσως τα όπλα στην Γάζα και να βρεθεί το αναγκαίο θάρρος για να ξαναρχίσει ο διάλογος, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να επιτευχθεί οριστική κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, στο γραπτό αυτό μήνυμά του, αναφερόμενος στην παραμονή του στην καθολική πολυκλινική Τζεμέλι, ο Φραγκίσκος υπογράμμισε:

«Κατά την μακρά αυτή περίοδο παραμονής μου στο νοσοκομείο, είχα την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία της υπομονής του Κυρίου, την οποία είδα να αντικατοπτρίζεται, επίσης, στην ακούραστη φροντίδα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως και στις ελπίδες και στην ευγένεια των συγγενών των ασθενών. Η υπομονή αυτή γεμάτη εμπιστοσύνη, η οποία βασίζεται στην ανεξάντλητη αγάπη του Θεού, είναι πραγματικά απαραίτητη στην ζωή μας. Ιδίως για να αντιμετωπίσουμε τις πιο δύσκολες και επώδυνες καταστάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

